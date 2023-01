Avis | Les négateurs des élections sont aussi des négateurs de l’économie

Mais ont-ils remarqué que l’inflation est en baisse ? Des républicains éminents ont-ils même reconnu l’évolution de la situation ?

Les chiffres sont vraiment frappants. Au cours de l’année se terminant en novembre (les données les plus récentes disponibles), l’indice des prix à la consommation a augmenté de 7,1 %. Mais l’inflation a atteint un taux annuel de seulement 4,8% au cours des six derniers mois, 3,6% au cours des trois derniers mois et 1,2% en novembre.

Certes, l’inflation a été contenue en partie par des événements qui ne se reproduiront probablement pas, comme la chute des prix de l’essence au cours du second semestre de 2022. D’un autre côté, il y a de bonnes raisons de croire que l’inflation du logement – qui représente environ un tiers de l’indice des prix à la consommation — a fortement diminuémais que cette baisse ne se reflète pas encore dans les statistiques officielles.

Ajoutez les dernières données sur les salairesqui étaient très encourageants, et une estimation raisonnable est que nous avons retrouvé le plein emploi avec inflation sous-jacente seulement un point ou deux au-dessus des niveaux prépandémiques. Ce n’est pas une situation parfaite, et éliminer l’inflation restante peut (ou non !) être difficile, mais ce n’est pas une image de catastrophe.

Pour ce que ça vaut, les marchés financiers ont essentiellement déclaré la fin de la menace inflationniste : ils prédisent implicitement une inflation d’environ 2 % à perte de vue. Ils sont également disposés à acheter de la dette fédérale à des taux d’intérêt un peu en hausse mais toujours bas par rapport aux normes historiques, ne montrant aucune inquiétude quant à la solvabilité des États-Unis.

Pourtant, les républicains sont déterminés à voir un désastre économique et fiscal, et comme toujours lorsque les démocrates détiennent la Maison Blanche, ils insistent sur le fait que nous devons prendre des mesures drastiques pour équilibrer le budget.

Autrement dit, après avoir traité leur première priorité : priver l’Internal Revenue Service des ressources dont il a besoin pour poursuivre les riches fraudeurs fiscaux.