Avis | Les mythes dystopiques de l’Amérique rouge

Sur le front de la violence domestique, une étude de la Ligue anti-diffamation a révélé que 75 % des meurtres domestiques liés aux extrémistes de 2012 à 2021 ont été perpétrés par la droite et seulement 4 % par la gauche.

Enfin, à propos de BLM : les manifestations étaient, en fait, extrêmement pacifiques. Oui, il y a eu des incendies criminels et des pillages, avec des dommages matériels totaux généralement estimés entre 1 et 2 milliards de dollars. Cela peut sembler beaucoup, mais l’Amérique est un grand pays, il faut donc le mettre en perspective.

Voici un point de comparaison. En avril, Greg Abbott, le gouverneur du Texas, a fait un coup politique à la frontière avec le Mexique, imposant temporairement des contrôles de sécurité supplémentaires qui ont provoqué un ralentissement majeur du trafic, perturbant les affaires et entraînant de nombreux produits avariés. Les pertes économiques totales ont été estimées à environ 4 milliards de dollars ; c’est-à-dire que quelques jours de théâtre de sécurité aux frontières semblent avoir causé plus de dégâts économiques que cent jours de manifestations de masse.

Pourtant, souligner ces faits ne changera probablement pas beaucoup d’avis. Il ne semble pas non plus y avoir de moyen de changer la perception, également évoquée dans cet article du Post, selon laquelle une attitude laxiste envers l’application de la loi a transformé les grandes villes américaines en de dangereux enfers. Il est vrai que les crimes violents ont augmenté pendant la pandémie, mais ils ont augmenté à peu près autant dans l’Amérique rurale que dans les zones urbaines. Et malgré cette augmentation récente, la violence dans de nombreuses villes est bien inférieure à ce qu’elle était il n’y a pas si longtemps.

À New York, les homicides jusqu’à présent cette année sont un peu en dessous de leur niveau de 2021, et en 2021, ils étaient inférieurs de 78% à ce qu’ils étaient en 1990 et d’un quart de moins qu’ils ne l’étaient en 2001. Comme l’a documenté Justin Fox de Bloomberg, New York est en fait beaucoup plus sûr que les petites villes américaines. Los Angeles a également connu une forte baisse à long terme des homicides, tout comme la Californie dans son ensemble. Certaines villes, notamment Philadelphie et Chicago, sont de retour ou au-dessus des taux de meurtres du début des années 1990, mais elles ne sont pas représentatives de l’image plus large.

Mais qui parmi la base républicaine reconnaîtra cette réalité ? Chaque fois que je mentionne la sécurité relative de New York, je reçois une vague de courrier disant, en fait, “Vous ne pouvez pas vraiment croire cela.”