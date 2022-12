Avis | Les libéraux ont été tellement occupés à ne pas perdre qu’ils ont oublié comment gagner

C’était le plan. Et c’est réussi. Les « néo-démocrates » ont gagné la guerre au sein du Parti démocrate, battant les traditionalistes. Ils ont eu de nombreuses chances de régner. Ils ont triangulé et recherché de bonnes affaires. Aujourd’hui, nous vivons dans le futur vers lequel ils ont construit leur célèbre pont, avec un Wall Street déréglementé, un cœur dévitalisé et des diplômes universitaires présentés comme la réponse à tous les problèmes. Tournant le dos au populisme qu’ils détestaient, nos démocrates tournés vers l’avenir et d’un nouveau style ont refusé de saisir l’opportunité offerte par la crise financière de 2008-2009 pour refaire le système financier. Au lieu de cela, certains d’entre eux en sont venus à s’identifier à ce système.

À certains égards, le libéralisme du haut vers le bas a fonctionné comme prévu. Les plus instruits sont maintenant solidement démocrates, et les riches avancent rapidement vers nous. Aujourd’hui, les candidats du parti récoltent souvent plus d’argent que les républicains. Malgré les sympathies intermittentes du président Biden pour les cols bleus – et malgré le langage intensifié du parti sur la conquête du racisme et la défense de la démocratie elle-même – la stratégie des années 1990 semble toujours être la stratégie d’aujourd’hui : courtiser la classe apprenante, gagner les banlieusards aisés, parler sur la façon dont l’innovation nous sauvera, en tendant la main à des républicains comme Liz Cheney. Et malgré des victoires inspirantes comme celle de John Fetterman en Pennsylvanie, selon les sondages à la sortie des urnes, le parti continue de faire une hémorragie des votes de la classe ouvrière.

La combinaison de valeur nette élevée et de haute vertu morale qu’offrent les démocrates est un mélange riche et satisfaisant pour certains électeurs, un résumé parfait de la façon dont ils se voient. Pour les chefs de parti, cela a signifié quelque chose d’encore mieux : des deuxièmes carrières lucratives chez les mastodontes de la Silicon Valley, des complexes sur Martha’s Vineyard et des bibliothèques présidentielles qui surpassent celles des républicains dans un monumentalisme en plein essor. Si l’impasse perpétuelle est le prix que le pays doit payer pour de telles choses, c’est peut-être une aubaine.

Malgré tout leur amour de la créativité et de l’innovation, cependant, il y a un manque mortel d’imagination dans la façon dont les démocrates modernes jouent le jeu. Les dirigeants ont supposé pendant des années que le changement démographique allait automatiquement produire de futures majorités et, par implication, que rien de visionnaire ou de transformateur n’était exigé d’eux. Les groupes constituants démocrates traditionnels, semblaient-ils penser, pouvaient facilement se contenter d’une noble rhétorique. Puis, surprise, les républicains ont trouvé un moyen astucieux de les convaincre.

Des majorités importantes d’Américains veulent désespérément des mesures libérales traditionnelles comme les soins de santé universels et l’équité économique. Mais en réalité, le libéralisme existant, avec son air de mépris de la croûte supérieure et son moralisme descendant, frotte cette nation profondément démocratique exactement dans le mauvais sens.

Ces choses sont évidentes lorsqu’elles sont vues d’une certaine distance, mais les libéraux, intoxiqués par leur propre droiture, ne peuvent jamais le comprendre. Ils continuent d’attendre que la droite meure, comme empoisonnée par son régime de méchanceté, et pourtant les républicains persistent, imaginant de nouvelles guerres culturelles contre «l’élite libérale», se radicalisant continuellement en cours de route, refusant de succomber.

Et que font les libéraux ? Nous creusons. Nous encourageons notre camp, nous encourageons encore plus, nous exigeons que tout le monde applaudisse également. Nous réagissons hystériquement aux mauvaises nouvelles, nous refusons toute analyse qui ne commence pas par attribuer le satanisme au GOP, et nous allons sur Twitter pour gronder ceux qui ne sont pas à la hauteur de nos normes d’une manière ou d’une autre. Ce n’est pas une stratégie. C’est fandom.