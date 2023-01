Avis | Les léopards mangent le visage de Kevin McCarthy

L’approche de McCarthy envers l’extrême droite a toujours été celle de l’indulgence. Malgré son propre manque apparent de conviction idéologique, il a recruté de nombreux candidats du Tea Party élus à la Chambre en 2010. Comme Robert Draper, chroniqueur de longue date du Parti républicain, l’a écrit en 2011, ils représentaient « l’approche politique plus entrepreneuriale de McCarthy : saisissez une tendance (dans ce cas, la phobie du gouvernement), mettez tout votre argent dessus et travaillez dur pour faire durer la tendance. McCarthy a persisté dans cette approche alors que le Tea Party évoluait vers le trumpisme, ce qui lui a valu le sobriquet condescendant de Trump : « Mon Kevin ».

Marginaliser Trump après le 6 janvier aurait été politiquement risqué pour McCarthy, sans aucun doute. Mais en s’envolant pour Mar-a-Lago pour s’abaisser devant Trump quelques semaines seulement après l’attaque du Capitole – signalant à tous que Trump restait le chef du Parti républicain – McCarthy a contribué à sceller son propre destin. Trump est l’une des principales raisons pour lesquelles la marge de la Maison républicaine est aussi petite qu’elle l’est ; les électeurs ont rejeté de nombreux candidats triés sur le volet par Trump, ainsi que le déni électoral plus large du parti. Et bien que Trump lui-même ait approuvé McCarthy, nombre de ses disciples sont hostiles à toute personne associée à l’establishment républicain.

Comme l’a rapporté le Times, sur les 20 législateurs qui, au moment d’écrire ces lignes, ont voté contre McCarthy, 17 ont été approuvés par Trump en 2022. Cinq d’entre eux sont des étudiants de première année – ce sont des personnes qui font partie de la refonte du Parti républicain par Trump. Eli Crane de l’Arizona, par exemple, est un ancien concurrent de l’émission de télé-réalité commerciale “Shark Tank”, où il a lancé des ouvre-bouteilles faits de balles factices de calibre .50. (« Tirez sur des bouteilles de la manière la plus virile possible », dit une publicité pour le produit.) Anna Paulina Luna, de Floride, alliée de l’inconditionnel de Trump, Matt Gaetz, est un vétéran et ancien mannequin de maillot de bain qui a construit une carrière en tant que agitateur conservateur, qui a récemment dirigé des activités de sensibilisation hispaniques pour le groupe de droite Turning Point USA. Ces personnes semblent créer des marques autant que des carrières politiques, ce qui signifie qu’elles bénéficient d’un grand drame et n’ont guère besoin de se frayer un chemin à travers les institutions républicaines.

Le mouvement dont ces personnages font partie – un McCarthy espérait le porter au pouvoir – n’est pas simplement idéologique. C’est aussi un ensemble d’attitudes provocantes, paranoïaques et anti-système, et une version de la politique qui donne la priorité au showboating plutôt qu’à la législation. C’est pourquoi McCarthy s’est trouvé incapable de négocier avec les récalcitrants. Il n’y a pas de véritables enjeux politiques, pas de concessions qu’il puisse faire sur les questions. Les demandes de la faction anti-McCarthy concernent en grande partie le pouvoir et la visibilité, et chaque fois qu’il répond à ces demandes, elles déplacent les poteaux de but.