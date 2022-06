Avis | Les leçons du terrible triomphe du mouvement anti-avortement

Dans les jours étouffés par le chagrin depuis que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade, j’ai été hanté par un moment du nouveau documentaire “Battleground”. Une grande partie du film, qui a récemment été présenté en première au Tribeca Film Festival, suit les dirigeantes du mouvement anti-avortement, notamment Marjorie Dannenfelser, présidente de Susan B. Anthony Pro-Life America, et Kristan Hawkins, présidente de Students for Life of America. . Ce ne sont pas les gens qui se tiennent régulièrement à l’extérieur des cliniques d’avortement pour harceler les patientes. Ce sont plutôt des lobbyistes et des organisateurs avisés, et le documentaire est en partie une fenêtre sur la façon dont ils ont gagné.

La scène que je ne cesse de revisiter présente une session de formation Students for Life sur “comment vous pouvez changer d’avis sur l’avortement en ligne”, dans laquelle les membres du groupe ont appris à amener les jeunes pro-choix dans le débat dans les fils de commentaires. Hawkins a déclaré qu’ils avaient eu 105 000 conversations.

Cynthia Lowen, la directrice de “Battleground”, m’a dit qu’elle avait été frappée par la “stratégie des militants pour pénétrer dans des environnements et des lieux, en ligne et hors ligne, où se trouvent des jeunes, généralement pro-choix”, et pour essayer de créer “des doutes sur leur poste. »