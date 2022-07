Avis | Les joies merveilleusement banales de l’été

Cette année, j’ai demandé aux lecteurs ce qu’ils prévoyaient de faire cet été pour aider leurs enfants à trouver une partie de cette joie sans bornes. Voici ce qu’ils avaient à dire :

Je me suis engagé à passer de longues journées de farniente à la piscine. Mes enfants adorent ça – ils sont libres, à l’aise, heureux de jouer (et heureusement, ils dépensent leur énergie sans fin). Nous faisons quelques voyages cet été pour voir la famille et les amis dont nous avons été trop longtemps éloignés, mais la piscine sera notre source de joie. Simple et facile. Glaces et bretzels pendant la baignade des adultes. Couches de crème solaire, chlore, eau de piscine et très peu de règles. Ils peuvent être des enfants pleinement et entièrement.

— Ashley Latimer, Silver Spring, Maryland.