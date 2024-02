Avis | Les Jeux olympiques d’été de Paris présentent des risques sécuritaires sans précédent

PARIS — Comme tous les Jeux olympiques, les Jeux d’été de Paris 2024 seront un véritable fou dont les organisateurs apprécient les dimensions vertigineuses. décrire avec des chiffres: 10 500 athlètes ; 329 événements ; 31 500 bénévoles ; 20 000 journalistes accrédités et des milliards de téléspectateurs suivent 350 000 heures de diffusion télévisée. Sans parler des 120 chefs d’État.

Mais pour moi, le chiffre le plus époustouflant – et de loin le plus inquiétant – est peut-être celui que personne n’a répertorié, à l’exception peut-être des forces de sécurité françaises : les milliers ou dizaines de milliers de fenêtres donnant sur les cérémonies d’ouverture du 26 juillet, le long d’une route de près de quatre mètres. Un tronçon de 1,5 km de la Seine à travers le centre de Paris, où des centaines de milliers de spectateurs se presseront sur les berges.

Il n’a fallu qu’un seul tireur tirant depuis la fenêtre d’un hôtel pour perpétrer un massacre lors d’un concert de Las Vegas en 2017, qui a fait des dizaines de morts et des centaines de blessés. Les cérémonies d’ouverture de Paris sont un événement très différent, dans un lieu très différent, avec des plans de sécurité très différents (et sûrement meilleurs).

Cela vaut néanmoins la peine de se poser la question : la France, théâtre des deux pires attentats terroristes de la dernière décennie en Europe, dont celui de Paris, a commencé dans le même stade qui accueillera de nombreuses épreuves olympiques de cette année — assurer un niveau raisonnable de sécurité à une échelle physique qui n’a jamais été tenté lors des Jeux précédents ?

Ce n’est pas une question rabat-joie. C’est une question cruciale qui préoccupe les responsables français eux-mêmes depuis que les plans pour les cérémonies d’ouverture ont été dévoilé il y a deux ans.

Pour la première fois, se sont réjouis les organisateurs, la cérémonie « se déroulera non pas dans un stade, mais en plein cœur de Paris », avec un cortège sur 160 bateaux transportant les athlètes sur la Seine jusqu’à la Tour Eiffel. Ils ont noté que le long du parcours, l’un des plus beaux tableaux urbains du monde, au moins 600 000 spectateurs – 10 fois plus que lors de presque n’importe quel événement dans un stade – assisteraient au spectacle « en chair et en os ».

Ce « choix audacieux », comme ils l’appelaient, représente certainement une formidable opportunité pour les Jeux d’attirer un public toujours plus large ; pour que Paris renouvelle sa marque comme l’une des destinations les plus convoitées au monde ; et pour le président Emmanuel Macron, pour qui l’ambition sans profondeur est un trait déterminant, de laisser un héritage visuel inoubliable à l’approche de la dernière ligne droite de son dernier mandat.

Il est néanmoins vrai que les groupes terroristes et les loups solitaires ne peuvent guère espérer une opportunité comparable en matière de cibles. “Quelle organisation terroriste ne voudrait pas qu’un événement aussi important soit remarqué ?” a déclaré un haut responsable occidental à Paris.

Pour les forces de sécurité françaises, les Jeux olympiques sont une mission sans échec, et la police, l’armée et les forces spéciales françaises sont largement considérées comme compétentes et efficaces.

Ils déploieront une technologie de surveillance par caméra basée sur un algorithme pour filtrer les agresseurs potentiels, un plan approuvé par un tribunal français malgré l’opposition catégorique des défenseurs de la vie privée. Des dizaines de milliers de policiers, de soldats et d’agents de sécurité privés seront déployés sur et à proximité du parcours de la cérémonie. Des tireurs d’élite surveilleront les fenêtres et les toits le long du parcours fluvial, et le brouillage électronique bloquera les drones hostiles qui pourraient tenter de voler à proximité de l’événement.

Les agences de sécurité bénéficieront également du fait que malgré la présence de armes à feu illégales en Francela possession légale d’armes à feu est beaucoup moins répandue qu’aux États-Unis – en particulier de fusils d’assaut de type militaire, souvent utilisés par les tireurs de masse américains.

Mais les autorités françaises restent confrontées à un événement probablement trop important, trop ouvert et trop vulnérable pour garantir une sécurité comparable à d’autres événements coûteux. La différence est simplement une question d’échelle.

Des indices sont apparus suggérant que l’establishment français de la sécurité est nerveux en privé. L’une d’entre elles a été l’annonce le mois dernier selon laquelle le nombre de spectateurs munis de billets autorisés sur les berges de la Seine pour les cérémonies d’ouverture serait réduit de moitié, à 300 000 de 600 000.

Une autre s’est produite en décembre, à la suite d’une attaque au couteau près de la Tour Eiffel, lorsque l’ancien directeur général de la police française, Frédéric Péchenard, a appelé à une cérémonie d’ouverture. “Plan B.” La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, chargée des Jeux olympiques et paralympiques, a rejeté cette proposition, tout en reconnaissant qu’il pourrait y avoir des « ajustements ».

Les pays hôtes des Jeux olympiques s’efforcent régulièrement de capitaliser sur leur moment sous les projecteurs, en calibrant leurs ambitions en fonction des aspects pratiques de la sécurité et en gardant à l’esprit les atrocités passées lors des Jeux. Il s’agit notamment de l’attaque de 1972 par des hommes armés palestiniens aux Jeux de Munich, qui a tué 11 athlètes israéliens, et de l’attentat à la bombe de 1996 aux Jeux d’Atlanta, qui a tué une personne et en a blessé 111 autres.

La question est de savoir si les Français ont trouvé un équilibre intelligent entre audace et sécurité. S’ils y parviennent, les Jeux de Paris seront probablement salués comme les plus spectaculaires de tous les temps. S’il y a un incident grave, le retour de flamme sera impitoyable.

C’est un révolutionnaire français, Georges Danton, qui audace élevée au niveau de l’identité nationale. « Il faut oser, oser encore et continuer à oser ! » » a-t-il déclaré à l’Assemblée législative du pays en 1792.