Avis | Les Israéliens ont remis Benjamin Netanyahu au pouvoir. Les Palestiniens en paieront probablement le prix.

Les plates-formes des partis Jewish Power et Religieux Sionisme se concentrent presque exclusivement sur les Palestiniens et sur la garantie que la suprématie juive règne. Le parti du sionisme religieux vise à légitimer rétroactivement les colonies en Cisjordanie.

Je crains que la répression violente des Palestiniens par Israël ne fasse qu’augmenter dans un avenir proche si je considère le bilan de M. Netanyahu et de ses coalitions précédentes – une histoire d’appâtage racial incessant et d’incitation aux préjugés contre les Palestiniens en Israël, le passage du La loi de l’État-nation (qui consacre le privilège des citoyens juifs), la politique du feu ouvert, la politique d’Israël de destruction des maisons palestiniennes, sa colonisation continue de la Cisjordanie et les bombardements massifs répétés de Gaza.

Avec M. Ben-Gvir, M. Smotrich et d’autres extrémistes dans sa coalition, M. Netanyahu continuera très probablement dans cette voie, d’autant plus qu’il a été le catalyseur de tant de ces politiques. Le pouvoir juif et le sionisme religieux sont des prolongements naturels de la politique de M. Netanyahu. Ne pas le reconnaître revient à se mettre la tête dans le sable.

S’il y a un côté positif à notre sinistre situation, c’est peut-être que la montée en puissance de M. Ben-Gvir et de ses compagnons extrémistes ouvrira les yeux à davantage d’Américains. Certains anciens responsables du département d’État et diplomates ont déjà appelé l’administration Biden à ne pas traiter avec les membres les plus extrémistes de la nouvelle coalition israélienne. Des groupes juifs américains ont également exprimé leur inquiétude face à la nouvelle coalition. Mais il est peu probable que la politique américaine change en réponse à ces sombres nouvelles. Le secrétaire d’État Antony Blinken a parlé de “mesures égales de liberté, de sécurité, d’opportunités, de justice et de dignité” pour les Israéliens et les Palestiniens, mais quelles garanties offrira-t-il pour que les Palestiniens vivent en liberté et en sécurité avec ce nouveau gouvernement ?

Alors qu’Israël s’éloignait encore plus à droite, les États-Unis et d’autres gouvernements occidentaux ont continué à normaliser et à légitimer les extrémistes autrefois considérés comme irréprochables – de l’ancien général notoire Ariel Sharon, lorsqu’il est devenu Premier ministre, à l’ultranationaliste et colon Avigdor. Lieberman lorsque M. Netanyahu, lors de son deuxième mandat au poste de Premier ministre, l’a nommé ministre du Cabinet en 2009.

À l’époque, la nomination de M. Lieberman – qui avait appelé à des serments de loyauté pour les citoyens palestiniens et juifs d’Israël et à un remaniement des frontières qui priverait les Palestiniens de leur citoyenneté israélienne – avait été largement critiquée. Mais assez tôt, des responsables américains et européens rencontrèrent M. Leiberman.

Il y a peu d’espoir que cela ne se produise pas cette fois aussi, et ce qui était impensable il y a encore quelques années deviendra une réalité, les Palestiniens payant inévitablement le prix le plus lourd pour les choix électoraux d’Israël.

Diana Buttu est avocate et ancienne conseillère de l’équipe de négociation de l’Organisation de libération de la Palestine.

