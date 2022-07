Avis | Les intermédiaires sont-ils vraiment des parasites à but lucratif ?

Nous avons une relation amour-haine avec les intermédiaires. Nous les détestons – les courtiers ou autres intermédiaires – parce qu’ils peuvent apparaître comme des parasites à but lucratif qui s’interposent inutilement entre les clients et les personnes qui fabriquent et font des choses. Nous essayons de contourner les intermédiaires en faisant nos courses sur les marchés de producteurs, en achetant des produits faits maison directement auprès des fabricants sur des sites tels qu’Etsy et en soutenant directement les inventeurs et les entrepreneurs en leur versant de l’argent via GoFundMe.

Mais nous aimons aussi les intermédiaires car ils nous facilitent la vie. Ils s’occupent de la logistique dont nous ne voulons pas nous soucier ou que nous ne pouvons tout simplement pas gérer : localiser les fournisseurs, discuter avec eux des réductions de volume, remplir les conteneurs d’expédition, payer les licences d’importation et les frais d’inspection au port.

Il n’y a pas de meilleur exemple de notre relation amour-haine avec les intermédiaires que nos sentiments envers Amazon. C’est énorme et puissant, occupant le lien entre des millions de clients et des millions de fournisseurs. Les autorités antitrust l’ont dans leur mire. Et pourtant, pas plus tard qu’en 2020, Amazon s’est classée n ° 2 parmi les marques américaines les plus fiables, après le service postal américain, selon Morning Consult.