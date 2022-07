Avis | Les inhalateurs ne doivent pas être un problème climatique

Des recherches ont révélé que les patients en Grande-Bretagne souffrant d’asthme mal contrôlé ont une empreinte carbone liée aux soins de l’asthme environ trois fois supérieure à celle de ceux dont l’asthme est bien contrôlé, probablement en raison de la surutilisation d’inhalateurs de secours rapides à base de propulseur et des salles d’urgence plus fréquentes. visites pendant les crises d’asthme. Parvenir à un meilleur contrôle de l’asthme nécessite de traiter plus de patients avec des inhalateurs pour prévenir les poussées.

Conversation d’opinion

Le climat et le monde changent. Quels défis l’avenir apportera-t-il et comment devrions-nous y répondre ?

En tant que cliniciens, nous savons que les inhalateurs à poudre sèche ne conviennent pas à tout le monde. Ces inhalateurs obligent les patients à respirer profondément pour aspirer le médicament; les très jeunes, les très vieux et ceux qui souffrent d’une maladie pulmonaire grave peuvent lutter contre eux. Heureusement, des inhalateurs-doseurs avec de nouveaux propulseurs qui n’ont pratiquement pas ou qui ont des effets fortement réduits sur le réchauffement climatique sont en cours de développement. De tels dispositifs sont nécessaires de toute urgence pour fournir une gamme complète d’options d’inhalateurs aux patients et pour minimiser les émissions.

Nous reconnaissons que parler d’inhalateurs respectueux de l’environnement peut réveiller des souvenirs douloureux pour les fournisseurs de soins de santé qui ont pratiqué dans les années 2000. Après le Protocole de Montréal de 1987, les propulseurs plus anciens appauvrissant la couche d’ozone ont été remplacés par la génération actuelle. Le protocole a non seulement protégé la couche d’ozone, mais a également empêché une quantité substantielle de réchauffement climatique. Cependant, les sociétés pharmaceutiques ont profité de cette transition pour placer de nouvelles versions de médicaments génériques sous protection par brevet et, comme on pouvait s’y attendre, les coûts des inhalateurs ont grimpé en flèche.

Cette fois, nous pouvons et devons faire mieux. Pour l’instant, les patients doivent continuer à utiliser les inhalateurs qui leur sont prescrits. Mais les États-Unis ont besoin d’une sélection plus robuste d’alternatives génériques à la poudre sèche pour réduire l’impact sur les patients. Et pour ceux qui continuent d’avoir besoin d’inhalateurs-doseurs, les décideurs politiques et les compagnies d’assurance doivent protéger les patients contre les hausses de prix.

Le secteur américain de la santé est un contributeur majeur au changement climatique, représentant environ 8,5 % des émissions nationales de gaz à effet de serre. Puisque sa mission fondamentale est de promouvoir la santé et le bien-être, elle doit saisir toutes les occasions d’atténuer son effet sur le climat.

La réduction des émissions des inhalateurs est une opportunité de réduire l’empreinte carbone tout en améliorant les maladies respiratoires. La fumée du feu de forêt souffle déjà vers nous; n’ajoutons pas d’huile sur le feu.