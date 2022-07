Avis | Les images du télescope spatial James Webb de la NASA sont extraordinaires

Le télescope a de nombreuses missions, mais peut-être plus particulièrement, il regardera dans l’espace pour rechercher des preuves de la vie. Il le fera en scrutant les atmosphères des exoplanètes, ces planètes qui orbitent autour d’autres étoiles.

Notre univers est rempli de poussière et de gaz, les scientifiques ont donc besoin de lumière infrarouge, une longueur d’onde qui nous permet de contourner ce matériau embêtant, pour voir à travers. Grâce à son pouvoir de scruter profondément l’univers, le télescope visera à résoudre les mystères de nos systèmes planétaires, y compris notre système solaire, déclare la NASA : Il « regardera au-delà des mondes lointains autour d’autres étoiles, et sondera les mystérieuses structures et origines de notre univers et notre place dans celui-ci.

Les images en champ profond montrent un moment figé dans le temps – les galaxies s’enroulent les unes autour des autres, se balancent et déchirent leurs bras poussiéreux et criblés d’étoiles dans un violent ballet. Les étoiles naissent, donnant naissance à de nouveaux systèmes solaires pleins de planètes ; des paillettes galactiques saupoudrent l’écran comme si elles étaient éclaboussées par un pinceau cosmique. Chaque grain de lumière dans cette image, chaque bande de couleur tourbillonnante, contient potentiellement des billions de planètes, dont beaucoup sont comme la nôtre.

« Une partie de notre être sait d’où nous venons. Nous avons hâte de revenir », a déclaré le Dr Sagan. C’est peut-être pour cette raison que nous nous sentons si bouleversés en regardant l’océan ou en regardant des images du cosmos. Les télescopes nous permettent d’accéder aux temps anciens, aux premiers jours de notre histoire et à de plus grandes questions que nous nous posons depuis le début de l’histoire humaine : comment ? Pourquoi? Sommes-nous seuls?

Les humains sont des explorateurs par nature, et il n’est pas surprenant que dès que nous avons pu explorer les étoiles, nous l’ayons fait. Pendant des milliers d’années, les humains ont gravé des étoiles sur les rochers et peint des constellations sur les parois des grottes. Nous avons levé les yeux, faisant écho à un regard cosmique qui est construit dans nos os, notre sang et notre histoire.

Quand nous levons les yeux, nous nous cherchons. Le Dr Sagan a dit un jour : « Nous sommes un moyen pour le cosmos de se connaître », et cela ne pourrait pas être plus vrai. Nous aspirons à comprendre pourquoi nous sommes ici et à trouver un sens dans un monde où le sens est si souvent difficile à deviner. Des télescopes comme celui-ci nous rappellent que malgré nos défis spécifiques sur Terre, la possibilité de connexion existe toujours.