Avis | Les hôpitaux américains sont en transition

Penser qu’une éventuelle exposition au Covid ne provoquerait pas de panique est en soi un signe de grand progrès. Mais en même temps, nous sommes si loin de là où nous pensions être maintenant. Lorsque j’ai traversé les couloirs de l’unité de soins intensifs Covid au printemps 2020, je me suis dit, comme beaucoup d’entre nous dans le domaine de la santé, que nous allions améliorer les soins pour ceux qui étaient touchés de manière disproportionnée par ce virus. Les systèmes auxquels nous nous étions habitués seraient démantelés et nous nous retrouverions mieux.

Mais ce genre de promesses est naïf et vide de sens sans un plan sur la manière d’apporter et de maintenir un véritable changement pour protéger les plus vulnérables d’entre nous. Me voici donc de retour dans l’unité, prenant soin d’un patient atteint de paralysie cérébrale grave qui avait aspiré ses propres sécrétions et développé une pneumonie potentiellement mortelle. Ses parents vieillissants avaient fait de leur mieux, malgré des ressources limitées, s’assurant de tourner leur fils adulte sur le côté plusieurs fois par jour pour l’aider à tousser, mais ses muscles étaient trop faibles. Et maintenant, il aurait besoin d’un tube de trachéotomie pour le reste de sa vie. Je sais, après avoir parlé à ses parents, qu’il est possible que leur fils adulte ne rentre pas à la maison, qu’ils ne pourront pas se payer les services dont il a besoin. Quand et si un autre virus survient, le fils dont ils se sont occupés à la maison pendant trois décennies pourrait vivre précisément dans le type d’établissement de soins infirmiers qui en sera décimé. Il est facile de sentir que la tragédie ne fait que se répéter.

Mais là encore, dans quelques semaines à peine, certains nouveaux docteurs entament leurs stages. La médecine est étrange comme ça, une nouvelle génération tous les trois ans, et avec elle une chance de se réinventer. Ils se retrouveront dans un hôpital en transition, dans un pays qui a subi plus d’un million de morts. Nous leur apprendrons tout cela, comment gérer la septicémie, l’insuffisance cardiaque et les traumatismes, la pandémie et comment c’était avant. Et pour un instant, peut-être, nous pouvons prendre du recul et tout voir à travers leurs yeux – la nervosité et l’excitation et, plus que tout, l’espoir de ce qui est à venir.