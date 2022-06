Avis | Les histoires que nous racontons sur Covid, la maladie et la santé

Même dans le meilleur des cas, lorsqu’il s’agit de santé et de médecine, nous vivons tous dans nos propres réalités, tirées des expériences et des peurs particulières que nos esprits contiennent, pleines d’irrationalités et d’imagination. Voir mon père mourir lentement d’un cancer au moment où j’entrais dans l’âge adulte m’a donné l’impression que la vie était éphémère, que les hôpitaux étaient déprimants et que faire attention était une perte de temps. Quelqu’un d’autre aurait peut-être commencé à courir cinq miles par jour et à faire du jus, mais pas moi. J’ai émergé avec une tolérance démesurée pour le risque et un scepticisme à l’égard des arts médicaux. Naturellement, les deux sont entrés en jeu lors d’une pandémie.

Lorsque la pandémie a commencé, notre famille vivait à Singapour, où nous avons transpiré pendant des mois pendant un confinement claustrophobe, car les gens pouvaient être condamnés à une amende et emprisonnés pour avoir enfreint les mandats. Nous sommes retournés à Washington cet été-là, mais l’expérience m’a profondément, quoique discrètement, méfié des restrictions. Je n’ai jamais pu démêler complètement les règles de Covid, les libertés civiles et les impulsions autoritaires, peu importe le nombre d’amis américains bien intentionnés qui ont essayé de me persuader de l’erreur de ma pensée.

Malgré mes nombreux doutes, j’ai essayé d’éviter le Covid. Je ne me suis jamais inquiété consciemment de tomber malade, mais je redoutais d’infecter quelqu’un de vulnérable. Les personnes âgées dans mon orbite, principalement des parents et d’autres parents d’amis, étaient en train de mourir.

À l’automne 2020, l’un de nos fils a rejoint un module d’apprentissage. Tous les parents de pod se sont engagés à respecter les restrictions négociées collectivement.

Peu à peu, cependant, j’ai reconstitué un détail important : trois des cinq familles du groupe avaient d’autres enfants qui allaient et venaient à la garderie, et pas la même garderie non plus. Au fil du temps, nous entendions parfois, via la vigne d’enfants indiscrets, que quelqu’un dans la nacelle était allé au cinéma à l’intérieur, ou un parent laissait échapper qu’il avait assisté à un happy hour au travail. Chacune d’entre elles ouvrait une nouvelle brèche dans nos défenses collectives, et elles étaient si nombreuses que la capsule elle-même était un faux, une sorte d’architecture de rêve construite à partir de nos illusions respectives.

Voici la chose, cependant: je m’en fichais.

Je ne pouvais plus supporter de m’en soucier. En fait, j’étais sympathique. Tout était tellement humain et prévisible. Tout le monde voulait tricher un peu. Nous avons tous perçu nos propres désirs comme des besoins tout en classant les désirs des autres comme des luxes.

Tous ces souvenirs ont surgi à la suite de mon Covid. Tout cela avait l’air exagéré et hyperbolique à côté de la maladie relativement banale dont je venais de souffrir.