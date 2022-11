Avis | Les héritiers indisciplinés de Sarah Palin

Peu de politiciennes avant elle avaient mis autant l’accent sur leur vie de mère qu’elle. Elle a tenu son bébé sur scène juste après avoir accepté la nomination, se présentant délibérément comme une “maman de hockey” terre-à-terre et plus tard comme une “maman grizzly” protectrice. Le comportement folklorique de Mme Palin a souvent été ridiculisé comme un gadget et Mme Palin elle-même comme une ignorante. Mais le cours des événements politiques a vite prouvé qu’elle était sur quelque chose. La vague du Tea Party pendant le premier mandat de Barack Obama a propulsé des imitatrices de Palin comme Michele Bachmann et Christine O’Donnell à la notoriété nationale, des femmes qui étaient susceptibles d’être trouvées en jeans au stand de tir, quand elles ne prononçaient pas un discours en talons aiguilles. Plutôt que de laisser la vie de famille à la maison comme les hommes l’ont toujours fait, ce qu’une génération précédente de femmes avait vu comme une nécessité pour réussir professionnellement, cette nouvelle génération a vu à quel point la féminité et la maternité ajoutaient de manière significative à leur marque. En signalant leur ténacité dans la sphère domestique, ils impliquaient leur ténacité dans l’arène politique. Et ils ont accru leur attrait populiste.

Parmi ceux qui ont remarqué leur potentiel figurait le futur conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, qui a réalisé en 2010 un documentaire intitulé “Fire from the Heartland” glorifiant Mme Bachmann et d’autres femmes du Tea Party, ainsi qu’un documentaire de 2011 sur Mme Palin elle-même intitulé ” The Undefeated », encadrant sa féminité et son image Everywoman comme un atout méconnu pour le GOP.

Bien sûr, M. Bannon et la droite dans son ensemble ont finalement trouvé un champion différent, et bien que M. Trump ait laissé peu de place à des randonneurs comme Mme Palin, son mandat a aidé sa souche particulière de conservatisme à muter et à se propager – donnant passer à une nouvelle version Trumpier de la maman grizzly de Mme Palin.

La pugnacité de cette nouvelle génération rend les jours « Going Rogue » de Mme Palin modérés. Des mères conservatrices de tout le pays ont transformé les réunions des conseils scolaires locaux en confrontations controversées sur la politique et le programme, organisées par des groupes comme Moms for Liberty qui se disent « en mission pour attiser les feux de la liberté ». “Nous ne co-parentons PAS avec le gouvernement”, lit-on au dos de l’un des t-shirts en vente dans la boutique en ligne des mamans.

Des nuances de Mme Palin peuvent être vues chez les représentants Lauren Boebert du Colorado et Marjorie Taylor Greene de Géorgie, dont les séances de photos avec des armes à feu rappellent l’image rurale de chasse et de pêche de Mme Palin. Mais Kari Lake, l’ancienne présentatrice de nouvelles d’extrême droite candidate au poste de gouverneur en Arizona, est peut-être la New Mama Bear paradigmatique. Un instant, elle passe littéralement l’aspirateur sur un tapis rouge pour M. Trump ; le lendemain, elle traite son adversaire démocrate de lâche et les médias de « bras droit du diable ». Mme Lake partage l’instinct de Mme Palin pour les projecteurs et le sens de l’optique, ainsi que son affection pour les mamans ours copacétiques (Mme Lake a souvent utilisé le terme). Mais alors que Mme Palin a perdu le contrôle de son image au profit d’un média sceptique et souvent condescendant (rappelez-vous la tristement célèbre interview de Katie Couric dans laquelle la candidate ne pouvait nommer aucun journal qu’elle lisait ?), l’inflexible et intense Mme Lake a fait un sport de contrarier les journalistes sur ses traces et excellait à transformer les échanges en contenu. La montée en puissance de la New Mama Bear n’aurait peut-être pas été possible sans la fragmentation d’un média désormais plus attiré que jamais par la controverse et le scandaleux.