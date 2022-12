Avis | Les grandes compagnies pétrolières sont des intimidateurs qui «veulent être considérés comme de bons gars»

Quand j’ai commencé ces audiences et que j’ai dit que nous voulions faire venir Big Oil pour témoigner, je ne voulais pas faire d’audience. J’espérais sincèrement que ces dirigeants viendraient et diraient : « Écoutez, nous avons fait des erreurs dans le passé, voici ce que nous faisons maintenant, et nous sommes ouverts aux idées sur ce à quoi cela ressemblera à l’avenir. ” Et vous pourriez imaginer un PDG visionnaire d’une de ces entreprises disant : « Écoutez, nous devons diversifier nos sources d’énergie. Nous devons vraiment investir dans les technologies propres. Nous devons vraiment prendre l’accord de Paris au sérieux.

Mais ce n’est pas ce que vous avez dans la culture de ces entreprises.

Maintenant, vous avez cela dans certains endroits, dans d’autres secteurs de l’économie, où les gens parlent d’industrie propre dans la production d’acier et d’aluminium, dans les transports et dans la technologie.

Il est également vrai que pour certaines de ces industries – comme la technologie, où l’électricité représente une très grande partie de l’empreinte carbone, qui peut être décarbonée rapidement – la transition est beaucoup moins chère. Dans d’autres, comme l’acier propre et l’aluminium, personne ne s’attend à une transition rapide, ce qui signifie que le caoutchouc n’a pas encore vraiment pris la route.

Je ne dis pas qu’ils sont tous parfaits. Mais ce que je dirais à propos des grandes sociétés pétrolières, c’est qu’elles n’ont en aucune façon effectué une transition substantielle vers la diversification. Mais en même temps, ils disent au public qu’ils le sont. C’est la partie la plus choquante de tout cela – ils veulent être considérés comme de bons gars.

Et je préférerais de loin qu’ils fassent partie de la solution plutôt que cela, car mon intérêt est de résoudre le changement climatique. Si nous pouvions les faire changer de direction, c’est vraiment le but. Mais je dois vous dire qu’après plus d’un an et des millions de pages de documents et six ou sept heures de témoignages, je n’ai pas d’espoir à court terme.

Je ne sais pas si je vois même de nombreux endroits où une société pétrolière ou gazière aurait un avantage commercial, compte tenu de la taille et de la maturité relative des sociétés d’énergie renouvelable.

Eh bien, il y a certainement du travail qu’ils pourraient faire, non ? Pour colmater des puits qui fuient du pétrole et du méthane, par exemple.