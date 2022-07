Avis | Les frais remboursables mettent les Américains dans une dette médicale

Co-paiement et co-assurance ne sont pas beaucoup mieux. Ils traitent tous les patients de la même manière et supposent que tous les patients doivent être traités de la même manière.

Dans un document de travail du National Bureau of Economic Research publié l’année dernière, les chercheurs ont examiné comment les augmentations du partage des coûts affectaient la façon dont les personnes âgées, qui sont plus susceptibles d’avoir besoin de soins, paient et consomment des drogues. N’oubliez pas que les personnes âgées de 65 ans et plus aux États-Unis sont assurées avec ce que la plupart considèrent comme une couverture plutôt complète : Medicare. Les chercheurs ont cependant affirmé qu’une simple augmentation de 10 $ du partage des coûts, que beaucoup considéreraient comme une petite somme d’argent, entraînait une diminution d’environ 23 % de la consommation de drogues. Pire encore, ils ont déclaré que cela avait entraîné une augmentation de près de 33% de la mortalité mensuelle. En d’autres termes, faire payer aux personnes âgées 10 $ de plus par ordonnance a entraîné la mort de personnes.

Ces personnes âgées ne prenaient pas de médicaments facultatifs, ésotériques et exceptionnellement coûteux. Cette découverte concernait les médicaments qui traitent le cholestérol et l’hypertension artérielle. En fait, ils étaient considérés comme des médicaments «de grande valeur» car il a été prouvé qu’ils sauvaient des vies. De plus, les personnes à risque plus élevé de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral étaient plus susceptibles d’annuler leurs ordonnances que les personnes à faible risque.

Les gens ne sont pas des acheteurs intelligents ou des dépensiers rationnels lorsqu’il s’agit de soins de santé. Quand on fait payer plus cher les gens, ils consomment moins de soins, même si c’est pour des soins qui sauvent des vies.