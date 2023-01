Avis | Les formations sur la diversité ne fonctionnent pas. Voici ce qui pourrait.

Toutes les plaintes ne sont pas valables, toutes les poursuites ne sont pas fondées et les réactions négatives aux conversations sur la justice raciale n’ont rien de nouveau. Martin Luther King Jr. avait une note défavorable de 63% avant son assassinat. Si les formations communes à la diversité ont définitivement rendu les institutions plus justes ou plus inclusives de manière mesurable, alors on pourrait dire qu’elles en valent la peine, malgré les contrecoups et l’augmentation des frais juridiques. Mais il y a peu de preuves qu’ils le font.

Alors qu’est-ce qui marche ? Robert Livingston, maître de conférences à la Harvard Kennedy School qui travaille à la fois comme chercheur sur les préjugés et consultant en diversité, a une proposition simple : « Concentrez-vous sur les actions et les comportements plutôt que sur les cœurs et les esprits.

Le Dr Livingston suggère qu’il est plus important de diagnostiquer avec précision les problèmes spécifiques d’une organisation avec DEI et de proposer des stratégies concrètes pour les résoudre que d’essayer de changer les attitudes des employés individuels. Et les défis de DEI varient considérablement d’une organisation à l’autre : parfois, le problème a à voir avec la relation entre les employés blancs et non blancs, parfois avec le recrutement ou la rétention de nouveaux employés et parfois avec le traitement disparate des clients ( pensez aux patients noirs auxquels on a prescrit moins d’analgésiques que les blancs).

Le travail de fond qu’il faut pour comprendre et résoudre ces problèmes n’est pas nécessairement glamour. Si vous voulez que plus de personnes noires et latino-américaines occupent des postes de direction dans votre grande entreprise, cela peut nécessiter de collecter des données sur le pourcentage de candidats issus de ces groupes, d’interroger les responsables noirs et latinos actuels pour savoir s’il existe des problèmes climatiques qui pourraient contribuer au problème. et peut-être renforcer les efforts de recrutement dans, par exemple, les écoles de commerce avec des pourcentages élevés de diplômés noirs et latinos. Même résoudre ce seul problème – et c’est un problème assez courant – pourrait prendre des centaines d’heures de travail.

La vérité, comme l’a souligné le Dr Livingston, est que toutes les organisations ne sont pas à la hauteur de ce genre de tâche. Cocher une case et passer à autre chose peut être l’option la plus attrayante. “Certaines organisations veulent faire de la poudre aux yeux”, a-t-il déclaré. “Et si c’est le cas, alors, OK, organisez un atelier sur la fragilité blanche et sachez que vous avez atteint votre objectif.”

L’histoire des formations à la diversité est en quelque sorte une histoire de modes. Peut-être que la récolte actuelle se flétrira avec le temps, de nouvelles germeront qui seront retardées par le même manque de preuves, et dans une décennie, quelqu’un d’autre écrira une version de cet article. Mais il est également possible que les organisations se lassent de consacrer du temps et de l’argent à des formations où les avantages sont principalement théoriques et les inconvénients potentiels incluent des employés mécontents, l’embarras public et même des poursuites. Il est possible qu’ils se rendent compte qu’un véritable engagement envers DEI ne se prête pas à des solutions faciles.