Avis | Les fonctionnaires corrompus du Guatemala visent la presse

Mais l’administration Biden doit plus aux défenseurs de la démocratie guatémaltèque que des tweets et des listes de fonctionnaires corrompus. Il peut et doit parler avec force et agir avec force pour défendre la démocratie du pays. Les États-Unis pourraient suspendre leur aide économique et militaire à moins que le gouvernement guatémaltèque ne montre qu’il n’utilise pas le système judiciaire comme outil de persécution politique et n’interfère pas dans des élections libres et compétitives.

D’ici en Amérique latine, il peut être difficile de dire en quoi, le cas échéant, les États-Unis croient suffisamment pour élever la voix à la défense de ceux qui sont réduits au silence. Personne ne devrait retenir son souffle que les pouvoirs militaires et économiques derrière M. Giammattei seront influencés. Mais alors que l’opposition et la société civile guatémaltèques se préparent à protester et à résister cette semaine, elles doivent savoir que les États-Unis les soutiendront activement.

Lundi, l’audience de mise en accusation de M. Zamora s’est prolongée tard dans la nuit. La police anti-émeute, certains d’entre eux en cagoules noires, l’entourait dans la salle d’audience, dans une démonstration de force plus appropriée pour une audience dans le procès d’un important narco capo. Les observateurs des droits de l’homme ont été interdits d’accès à la salle d’audience. Cependant, la presse a été autorisée à entrer, ainsi que des trolls Internet d’extrême droite de la Fondation contre le terrorisme, qui soutiennent le gouvernement Giammattei. M. Zamora insiste sur le fait que l’argent que le gouvernement l’accuse d’avoir blanchi était un prêt pour maintenir son journal à flot. Si seulement nous pouvions être sûrs que la vérité suffira à le libérer.