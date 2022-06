Avis | Les fictions impériales derrière le jubilé de platine de la reine

Si l’empire avait été jeté par-dessus bord, une grande partie du pouvoir symbolique de la monarchie aurait disparu avec lui. Dès sa première prorogation du Parlement, la reine Elizabeth II, comme ses prédécesseurs, a affirmé les anciennes fictions impériales et en a cultivé de nouvelles. C’était son rôle prescrit, son devoir monarchique. Elle a rappelé à sa nation en deuil sa grandeur impériale et les sacrifices consentis pour sauver l’empire de l’empiétement du terrorisme dans l’empire. « En Malaisie », a-t-elle déclaré, « Mes Forces et l’administration civile accomplissent une tâche difficile avec patience et détermination. »

Cette tâche difficile, destinée à réprimer une insurrection communiste anticoloniale, comprenait des détentions massives sans procès, des déportations illégales et l’une des plus grandes migrations forcées de l’empire, déplaçant des centaines de milliers de sujets coloniaux dans des villages de barbelés. Beaucoup vivaient dans la semi-famine, sous surveillance 24 heures sur 24, et étaient forcés de travailler et maltraités.

L’impérialisme libéral a cependant perduré, son élasticité donnant naissance à de nouveaux lexiques pour la réforme. Les sujets coloniaux étaient «réhabilités» dans une campagne «des cœurs et des esprits» sans précédent. La mise à jour des lois humanitaires d’après-guerre et les nouvelles conventions sur les droits de l’homme – juridiquement et politiquement problématiques, en particulier sur l’utilisation généralisée de la torture en Grande-Bretagne – ont en partie suscité un tel double langage tandis que les gouvernements britanniques ont nié à plusieurs reprises les mesures répressives, ordonnant secrètement la destruction à grande échelle de preuves incriminantes.

Les fictions réformistes ont blanchi le passé de la Grande-Bretagne, filigranant les récits officiels des conflits de fin d’empire au Kenya, à Chypre, à Aden, en Irlande du Nord et ailleurs. Des fragments de preuves accablantes subsistent cependant. Les historiens, dont moi-même, ont passé des années à les réassembler, démontrant la perfidie de l’impérialisme libéral et la façon dont les monarques successifs ont manifestement interprété l’empire et ses mythes, tirant une puissance symbolique de leur sublime in loco parentis civilisant les sujets coloniaux tout en – peut-être involontairement compte tenu des dissimulations de leurs gouvernements – honorant les déshonorants avec des discours, des titres et des médailles.

En 1917, par exemple, le roi George V a introduit l’Ordre de l’Empire britannique, célébrant le service civil et militaire avec le Chevalier et Dame Grand-Croix (GBE), la plus haute distinction. Le membre de l’Ordre de l’Empire britannique (MBE) est le plus bas, avec trois autres entre les deux. À ce jour, la reine confère encore des centaines de ces médailles chaque année, qui continuent de porter la devise « POUR DIEU ET L’EMPIRE », les deux sources du pouvoir monarchique.

De telles attributions sont des gestes intrinsèquement politiques. Un cas parmi d’autres s’est produit dans les années 1950 au Kenya, où la Grande-Bretagne a détenu sans procès plus d’un million d’Africains pendant l’urgence Mau Mau. Terence Gavaghan, l’architecte de la «technique de dilution», ou violence systématisée utilisée pour «casser» les détenus, a reçu un MBE. John Cowan, son lieutenant, en a également reçu un malgré ou à cause de son rôle dans l’élaboration du « plan Cowan », qui a conduit à la mort de 11 détenus. Connu sous le nom de Hola Massacre, il menaçait le gouvernement conservateur de Harold Macmillan, qui écrivit à la reine en 1959 que «l’incident» n’était en aucun cas «excusé», bien que le gouvernement de Sa Majesté «ne puisse guère être tenu responsable des fautes de la commission». ou l’omission de fonctionnaires assez mineurs.

Les tactiques de bouc émissaire et les affirmations royales des agents infâmes de l’empire ont longtemps fait partie du modus operandi de la Grande-Bretagne, tout comme le langage développementaliste déguisé en réforme bénigne. Lorsque l’indépendance a balayé l’empire dans les années 1960, les colonies « grandissaient », selon Macmillan. La Grande-Bretagne a déclaré sa mission civilisatrice un triomphe, et le Commonwealth des Nations, comprenant aujourd’hui 54 pays, dont la plupart sont d’anciennes colonies britanniques, la coda logique.