Avis | Les femmes ukrainiennes se battent pour leur propre libération

La ruée vers les femmes soldats est si nouvelle que l’armée ukrainienne n’a même pas d’uniformes standard pour les femmes, de sorte que les femmes se sont retrouvées avec des uniformes mal ajustés conçus pour les hommes. Ils ont protesté contre le fait que les guerriers étaient de tous les sexes et que les uniformes devaient pouvoir s’adapter aux hanches et à la poitrine des femmes.

L’une des premières femmes volontaires, Anastasiia Kolesnyk, une commerçante de 25 ans qui s’est engagée le premier jour de la guerre avec son petit ami, s’est plainte aux membres de la famille, qui ont trouvé des uniformes mieux ajustés pour elle et ses amis.

D’autres femmes les ont également demandés, et l’effort familial s’est transformé en une organisation à but non lucratif, Zemliachky, qui a reçu un torrent de dons pour acheter des uniformes, des gilets pare-balles, des sous-vêtements thermiques et d’autres équipements pour les femmes soldats. Elle possède un entrepôt à Kyiv avec des vêtements et du matériel qu’elle fournit gratuitement aux femmes.

Les attitudes envers les femmes soldats semblent varier selon les commandants. “J’ai entendu dire:” Vous êtes une femme, vous devez faire des bébés, rentrez chez vous “”, a déclaré Anastasia Blyshchyk, 26 ans, qui a d’abord été repoussée lorsqu’elle s’est portée volontaire. Plutôt que de s’asseoir sur une longue liste d’attente pour servir, comme beaucoup d’autres Ukrainiens, elle a tendu la main aux commandants et en a trouvé un qui a dit qu’il pouvait l’utiliser.

Elle porte maintenant un uniforme avec un écusson non officiel sur l’épaule, juste en dessous du drapeau ukrainien, indiquant : “ARMEZ LES FEMMES MAINTENANT”.

Alors que les femmes peuvent également servir dans l’armée et les services de renseignement russes, peu de femmes semblent faire partie de la force d’invasion russe en Ukraine.