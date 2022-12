Avis | Les femmes sont en marche

Si tel est le cas, ce sera le prochain chapitre d’une saga qui remonte à un siècle – les deux premières femmes élues gouverneur ont obtenu leur poste en 1925, dans le Wyoming et le Texas.

La gagnante du Wyoming, Nellie Tayloe Ross, était la veuve de l’ancien gouverneur. À sa mort, son parti l’a nommée pour lui succéder avant qu’elle ne décide de se présenter. Elle a quand même gagné et a apparemment aimé le travail. Ross s’est présenté à la réélection et a perdu, mais a continué à se forger une carrière réussie en tant que directeur de l’US Mint. Le Wyoming, cependant, n’a jamais choisi depuis une femme comme gouverneur. Bougez, Wyoming.

L’autre femme qui est devenue gouverneure il y a un siècle était un peu moins, euh, encourageante. Miriam “Ma” Ferguson, du Texas, a également succédé à son mari – qui a été, dans ce cas, destitué. “Ma” a essentiellement juré de poursuivre les pratiques pas totalement réputées de son mari. Élisez-la, a-t-elle promis aux électeurs, et obtenez « deux pour le prix d’un ». C’est, vous vous en souvenez peut-être, ce que Bill Clinton a dit lorsqu’il s’est présenté à la présidence en 1992 – choisissez-le et obtenez également Hillary.

Cela a beaucoup mieux fonctionné pour le couple de l’Arkansas que pour le couple du Texas. Ma Ferguson a gagné et les électeurs ont obtenu un gouverneur qui a gracié en moyenne 100 condamnés par mois. La plupart ne semblaient pas dignes d’être libérés sur une autre base que de l’argent liquide. Mais bon, elle perpétuait définitivement une tradition familiale.

La première femme élue gouverneur à part entière a été Ella Grasso dans le Connecticut. C’était en 1974 et j’étais à Hartford à l’époque, commençant ma carrière en couvrant la législature de l’État. Mes clients étaient de petits journaux qui déboursaient un tout petit peu d’argent pour entendre ce que leurs législateurs manigançaient. La salle de presse régulière a décrété qu’il n’y avait pas de place pour les nouveaux arrivants, et j’ai été envoyé – avec ma partenaire, Trish Hall – travailler dans le grenier du Capitole.

Les autres installations de ce grenier comprenaient un bar réservé aux hommes pour les législateurs. Les 35 femmes de la législature de l’époque ne semblaient pas mécontentes de la discrimination en matière d’accès aux débits de boisson. Peut-être parce que l’installation en question, connue sous le nom de salle hawaïenne, était un espace sombre et moisi avec des colliers en plastique poussiéreux suspendus au plafond.

Mais je me suis plaint d’avoir à travailler dans le grenier, et un soir où j’étais seul là-bas – il était vraiment assez tard – Ella Grasso elle-même s’est présentée pour vérifier les logements. Alors qu’elle marchait dans la pièce étroite, une chauve-souris a volé du plafond et dans ses cheveux.

Elle l’a très bien pris.