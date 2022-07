Avis | Les États-Unis et la Russie sont enfermés dans une spirale dangereuse

Au cours des cinq mois qui ont suivi le lancement de la guerre russe en Ukraine, les États-Unis ont promis environ 24 milliards de dollars d’aide militaire à l’Ukraine. C’est plus de quatre fois le budget de la défense de l’Ukraine pour 2021. Les partenaires de l’Amérique en Europe et au-delà ont promis 12 milliards de dollars supplémentaires, selon l’Institut de Kiel pour l’économie mondiale.

Et pourtant, ces dizaines de milliards sont toujours en deçà de la liste de souhaits du gouvernement ukrainien en matière d’armes, que le gouvernement du président Volodymyr Zelensky a annoncé le mois dernier. Cette divergence entre ce que veut l’Ukraine et ce que ses partenaires occidentaux sont prêts à donner reflète la réalité selon laquelle les dirigeants occidentaux sont tiraillés dans deux directions. Ils sont déterminés à aider l’Ukraine à se défendre contre l’agression russe, mais ils essaient également d’empêcher le conflit de dégénérer en une guerre entre grandes puissances.

Mais l’escalade, bien que progressive et jusqu’à présent contenue en Ukraine, est déjà en cours. L’Occident fournit des armes de plus en plus puissantes et la Russie déchaîne de plus en plus de morts et de destructions. Tant que la Russie et l’Occident sont déterminés à l’emporter sur l’autre en Ukraine et prêts à consacrer leurs profondes réserves d’armes pour atteindre cet objectif, une nouvelle escalade semble presque prédestinée.