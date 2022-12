Avis | Les États-Unis doivent changer leur façon de faire des affaires avec la Chine

Nous devons nous préparer dans les deux domaines, économique et militaire, car la meilleure façon d’éviter une crise militaire est de maintenir notre supériorité économique.

Le but du découplage stratégique serait de profiter à l’Amérique, pas de punir la Chine ou de la retenir. Il est devenu clair que la Chine n’est pas un ami ou un partenaire dans le développement, mais plutôt un adversaire déterminé à dominer le monde.

Dans notre compétition économique, la Chine gagne. Nous transférons chaque année plus de 300 milliards de dollars au pays en déficits commerciaux, et la Chine les utilise pour renforcer son armée, améliorer sa compétitivité et acheter nos actifs – de plus en plus nos entreprises technologiques et même nos fermes. Un rapport récent a conclu que les entreprises et les investisseurs chinois détiennent une participation majoritaire dans près de 2 400 entreprises américaines. La Chine se livre au vol de technologie, à l’espionnage et au mercantilisme pour construire ce que les dirigeants chinois croient être l’économie dominante du monde.

Sur le front de la sécurité nationale, la Chine est une grande puissance militaire en pleine expansion, et son objectif est d’avoir non seulement l’armée la plus grande mais aussi la plus sophistiquée du monde au cours de la prochaine décennie. Il arme la mer de Chine méridionale à un rythme jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale et construit des avant-postes militaires en Afrique et ailleurs. Il augmente considérablement son arsenal nucléaire et revendique des revendications territoriales en Inde, aux Philippines et au Vietnam. Il menace Taïwan. Il a signé un accord d’amitié « sans limites » avec la Russie et coopère à l’invasion de l’Ukraine. Il mène une vaste campagne pour influencer notre pays, et il est responsable directement ou indirectement d’une grande partie du fentanyl qui détruit bon nombre de nos communautés.

Les entreprises chinoises ont acheté des actifs stratégiques en Asie, en Europe et en Amérique du Sud. Le pays monopolise des matériaux stratégiques cruciaux comme les terres rares, le lithium et le cobalt.