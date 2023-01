Avis | Les États-Unis devraient définir les lignes rouges de la Russie

Mais appliquer le cas particulier de la négociation – avec peu de paramètres et une gamme étroite de résultats – à une rivalité géopolitique complexe, fluide et beaucoup plus large est une erreur de catégorie. Alors que le danger d’une escalade nucléaire russe peut augmenter et doit être étudié avec soin, il n’y a pas de catégorie spéciale et distincte d’actions que l’Occident ou l’Ukraine pourraient prendre qui le déclencheraient automatiquement. La Russie n’a pas de lignes rouges : elle n’a, à chaque instant, qu’un éventail d’options et de perceptions de leurs risques et avantages relatifs. L’Occident devrait continuellement viser, par sa diplomatie, à façonner ces perceptions afin que la Russie choisisse les options que l’Occident préfère.

L’Amérique l’a déjà fait. Pendant la crise des missiles de Cuba, la confrontation nucléaire la plus dangereuse à ce jour, la position de l’Union soviétique a changé en quelques jours, acceptant finalement une issue favorable à l’Occident. Si la pensée des « lignes rouges » avait été à la mode, l’Amérique aurait bien pu accepter un compromis inférieur qui affaiblirait sa sécurité et sa crédibilité.

Alors que la Russie est plus investie dans la subordination de l’Ukraine qu’elle ne l’était dans le déploiement de missiles à Cuba, la logique est la même. En 1962, l’Amérique a persuadé le dirigeant soviétique, Nikita Khrouchtchev, que retirer les armes nucléaires de Cuba était, même désagréable, un meilleur choix que de les déployer. De même, l’Occident devrait désormais viser à persuader M. Poutine que le retrait de ses forces d’Ukraine est moins périlleux que le combat. Il le fera probablement s’il comprend qu’une longue guerre menace son régime – dont la préservation semble être la seule chose à laquelle il accorde plus d’importance qu’une Ukraine subordonnée – en affaiblissant fatalement la cohésion nationale ou en s’aggravant de manière incontrôlable.

L’Amérique devrait se concentrer sur trois choses. Premièrement, il ne devrait plus déclarer qu’il y a des mesures qu’il s’abstiendra de prendre et des systèmes d’armes qu’il ne fournira pas pour soutenir l’Ukraine. Faire signe de retenue unilatérale, c’est faire une concession non forcée. Pire encore, cela encourage la Russie à sonder et à essayer d’imposer de nouvelles limites à l’action américaine – rendant la guerre plus, et non moins, risquée.

Deuxièmement, l’Amérique, avec ses partenaires, doit faire comprendre que le temps joue contre la Russie – et non en sa faveur, comme le croit encore M. Poutine. L’Occident doit démontrer qu’il est prêt à mobiliser, et rapidement, son énorme supériorité économique pour permettre à l’Ukraine de vaincre la Russie et d’imposer de nouvelles sanctions sévères. Les coûts militaires et économiques pour la Russie épuiseront ses ressources beaucoup plus limitées et exerceront de plus grandes pressions sur le régime.

Troisièmement, l’Occident devrait faire comprendre à un large éventail d’audiences russes qu’il est sûr de mettre fin à la guerre en quittant l’Ukraine. Il est peu probable qu’un retrait ordonné conduise à un changement de régime, sans parler de l’éclatement de la Russie. Aucun des deux résultats n’est un objectif officiel de la politique occidentale, et en parler est inutile et même contre-productif. Certains en Occident résisteront à l’idée d’une telle assurance. Mais si les élites russes concluent qu’il est aussi dangereux pour la Russie de quitter l’Ukraine que de rester, elles n’ont aucune raison de faire pression pour mettre fin à la guerre. Rassurer ne veut pas dire compromis.

Menées avec fermeté et détermination, ces « opérations de façonnage » diplomatiques à l’appui de la campagne militaire de l’Ukraine peuvent garantir que l’option la moins mauvaise de la Russie s’aligne sur ce que veut l’Occident, bien plus puissant. Une telle stratégie est à l’opposé de l’acceptation des lignes rouges. De façon révélatrice, les « lignes rouges » sont l’image miroir d’une métaphore antérieure utilisée au début de la guerre. Lorsque la Russie semblait forte, beaucoup ont proposé de donner à M. Poutine une « bretelle de sortie » pour le persuader d’arrêter de se battre. Maintenant que la Russie est plus faible, ils appellent à la retenue occidentale pour le persuader de ne pas se battre avec plus d’imprudence.