Avis | Les États bleus veulent que les États rouges subissent les conséquences, mais les interdictions de voyager sont préjudiciables

Les défenseurs de la loi soutiennent que les éducateurs et les chercheurs peuvent utiliser d’autres fonds non étatiques pour payer leurs déplacements. En tant que professeur plus établi, j’ai, par exemple, des subventions externes et un accès à d’autres sources de financement dans lesquelles je peux puiser. Mais les professeurs débutants dépendent beaucoup plus des fonds universitaires pour démarrer leur carrière.

Pour obtenir une promotion avec titularisation, un professeur adjoint doit généralement démontrer un succès significatif dans l’éducation, le service et la recherche. L’une des façons dont un professeur y parvient est de faire des présentations lors de conférences nationales et d’établir une réputation d’expert dans son domaine. Si de telles conférences ont lieu dans des États qui figurent sur la liste des personnes interdites de voyage, certaines sont bloquées.

Jon Goodwin, professeur adjoint de conseil, de psychologie clinique et scolaire qui travaille également à l’UC Santa Barbara, s’intéresse à la manière de soutenir les étudiants exceptionnellement doués. Il a récemment fait accepter une proposition à la convention annuelle de l’Association nationale des enfants surdoués, l’événement incontournable dans son domaine. Il avait hâte de présenter son travail et de réseauter avec d’autres personnes partageant les mêmes idées.

Malheureusement, la conférence s’est tenue à Indianapolis cette année. Parce que l’Indiana est sur la liste des personnes interdites pour avoir adopté une loi similaire à celle de la Géorgie (annulant le veto du gouverneur Eric Holcomb), il ne pouvait pas s’y rendre en utilisant des fonds de travail. Il a fini par payer environ 1 700 $ de sa poche pour participer à la réunion. Des collègues d’autres États pourraient utiliser leurs fonds de travail pour voyager.

“Ces types de restrictions de voyage affectent de manière disproportionnée ceux qui travaillent dans les sciences sociales et comportementales”, m’a dit le Dr Goodwin. « Ils nous empêchent d’interagir avec les communautés qui subissent les effets négatifs de lois discriminatoires. Nous ne pouvons pas leur diffuser notre travail ni apprendre quoi que ce soit de nouveau à leur sujet.

La conférence de l’année prochaine aura lieu en Floride, un autre État sur la liste des voyages interdits.

“Je ne pense pas que la loi fasse quoi que ce soit de productif”, m’a dit Brandon Robinson, directeur des études sur le genre et la sexualité à l’Université de Californie à Riverside. Une grande partie des recherches du Dr Robinson se déroule au Texas, en suivant les jeunes LGBTQ pour étudier comment la dynamique familiale et l’acceptation de leur genre et de leur sexualité jouent sur des questions telles que la stabilité et la sécurité du logement. En plus d’avoir plus de mal à faire ce travail en personne, le Dr Robinson ne peut pas non plus assister à de nombreuses conférences, comme celle de la Southern Sociological Society, et ne peut pas voyager grâce au financement universitaire pour présenter la recherche localement au Texas, où il pourrait faire le plus de bien.

“Je ne sais pas comment nous interdire de voyager va affecter la façon dont les législateurs locaux votent au Texas”, a déclaré le Dr Robinson. “Il n’y a aucune preuve que la loi fait quoi que ce soit dont les gens pourraient prétendre qu’il fonctionne”.