Avis | Les enfants abandonnés du printemps arabe égyptien

En novembre, l’Égypte accueillera une conférence mondiale sur le changement climatique. Environ 120 dirigeants mondiaux, dont le président Biden, se sont rendus au dernier, en Écosse. Ils pourraient au moins demander des progrès avant de se présenter pour celui-ci et agir comme si tout allait bien.

La Grande-Bretagne pourrait déclarer qu’aucun représentant de haut niveau n’assistera à moins que son citoyen emprisonné à tort, Alaa Abd el-Fattah, ne soit autorisé à partir. Malheureusement, la Grande-Bretagne est plongée dans une crise politique, ce qui rend le leadership américain encore plus important.

Admirablement, un sénateur et 13 députés de la Chambre ont signé une lettre action urgente. Davantage de leurs collègues pourraient les rejoindre, d’autant plus que les États-Unis fournissent plus d’un milliard de dollars d’aide à l’Égypte et que des milliards de ventes militaires nécessitent l’approbation de l’administration.

Le président Biden pourrait prendre le téléphone et faire savoir au gouvernement égyptien que les mauvais traitements infligés aux prisonniers politiques seront pris en compte lors de l’approbation de futures aides ou ventes militaires.

Alors quoi, un cynique pourrait penser, même si l’Egypte libère quelques personnes et améliore les conditions pour les autres, beaucoup restent derrière, et les conditions politiques ne changeront pas. C’est vrai, et ces milliers de prisonniers politiques – les enfants oubliés et abandonnés du printemps arabe – seraient parmi les moins trompés par cette réalité.

Mais il est également vrai que toute limite, même minime, à l’impunité d’un régime comme celui-ci aide. J’ai connu de nombreux prisonniers politiques, certains libérés suite à des pressions extérieures, d’autres laissés pour compte. Je n’ai pas encore rencontré de naïf à propos du processus, mais je n’en connais pas non plus qui n’ait pas apprécié le progrès – chaque personne est une vie.