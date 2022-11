Avis | Les élites républicaines pourraient en avoir fini avec Trump, mais il n’en a pas fini avec elles.

C’est une chose pour les élites républicaines d’essayer de briser un fandom politique. C’en est une autre d’essayer de briser l’influence d’un homme dont les partisans les plus forts et les plus dévoués étaient prêts à saccager le Capitole ou à sacrifier leur vie dans une attaque contre un bureau du FBI. Certains partisans de Trump quitteront le giron pour une alternative comme DeSantis, mais là sera être un noyau dur qui est venu au Parti républicain pour Trump et ne se contentera pas d’un autre candidat.

Cela nous amène à la deuxième hypothèse : l’idée que Trump irait tranquillement s’il perdait la nomination au profit de DeSantis ou d’un autre rival. Donald Trump a peut-être été un président républicain, mais il n’est pas vraiment républicain. Ce que je veux dire, c’est qu’il ne montre aucun engagement particulier envers la fortune du parti en tant qu’institution. Sa relation avec le Parti républicain est purement instrumentale. Il ne peut pas non plus admettre sa défaite, comme vous l’avez peut-être remarqué.

Il y a de fortes chances que Trump, s’il perd l’investiture, décide quand même de se présenter à la présidence. Et s’il éloigne une fraction de ses partisans du Parti républicain, il jouera le trouble-fête, peu importe qui le parti essaie d’élever contre lui. Les élites républicaines en ont peut-être fini avec Trump, mais Trump n’en a pas fini avec le Parti républicain.

Ce que j’ai écrit

Dans ma chronique du mardi, j’ai fait le point sur le fait que les républicains ne sont pas impuissants face à leur base. À tout moment, ils peuvent choisir de ne pas se livrer aux pires aspects de leur coalition.

De nombreux – trop nombreux – observateurs politiques parlent comme si les dirigeants et les responsables républicains n’avaient d’autre choix que d’accepter Donald Trump dans le giron, pas d’autre choix que de s’excuser pour chacune de ses transgressions, pas d’autre choix que de faire plaisir à sa tentative de renverser le résultat du 2020 élection présidentielle et maintenant pas d’autre choix que d’embrasser les candidats qui refusent les élections dans tout le pays.

Et dans ma chronique du vendredi, j’ai replacé notre époque de concurrence partisane serrée dans un petit contexte historique.

S’il existe une période similaire à la nôtre, avec deux coalitions égales, chacune luttant pour remporter une victoire durable sur l’autre, c’est à la fin du XIXe siècle, avec sa forte polarisation partisane, ses élections nationales très disputées et son taux de participation étonnamment élevé. Alors, comme aujourd’hui, les marges étaient étroites ; alors, comme maintenant, les combats étaient féroces; et puis, comme aujourd’hui, la combinaison des deux a poussé certains des partisans les plus forts et les plus idéologiques à tenter de truquer le jeu en leur faveur.

Dans le dernier épisode de mon podcast avec John Ganz, nous avons couvert le thriller de 1993 “The Fugitive”. Et j’ai discuté des résultats à mi-parcours avec Mary Harris de Slate sur “What Next”.

En cours de lecture

