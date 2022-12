Avis | Les électeurs géorgiens défient les efforts visant à les réprimer

Pourtant, ces électeurs ne seraient pas découragés.

Lors des élections générales, les électeurs ont établi un record pour le nombre de votes anticipés lors d’une élection de mi-mandat en Géorgie, et lundi et mardi, ils ont établi des records pour le vote anticipé d’une journée lors d’un second tour en Géorgie. Il est intéressant de noter qu’environ 35 % des votes anticipés proviennent jusqu’à présent d’Afro-Américains, un chiffre légèrement supérieur à leur pourcentage de la population géorgienne.

Cela témoigne du courage de ces électeurs, car ce sont eux qui ont été ciblés par la dernière vague de suppression des électeurs en Géorgie avec une “précision étonnante”, comme l’a dit le président du Brennan Center for Justice, Michael Waldman, l’année dernière. Waldman a écrit que le gouverneur Brian Kemp « a signé son projet de loi sur la suppression des électeurs devant une peinture d’une plantation où plus de 100 Noirs avaient été réduits en esclavage. Le symbolisme, énervant et épouvantable, est presque trop approprié.

Les personnes qui défendent la suppression des électeurs citent ces chiffres comme la preuve que leurs détracteurs sont simplement hyperboliques et créent un problème là où il n’en existe pas. Mais c’est le contraire de la vérité pour autant que je puisse le voir. De mon point de vue, les électeurs répondent simplement avec défi aux efforts de répression.

Et pourtant, ce défi pourrait ne pas suffire. Bien que ces chiffres quotidiens records soient encourageants, ils sont en partie le résultat d’une nouvelle loi électorale républicaine qui a réduit de moitié environ le nombre de jours de vote anticipé. Même avec le taux de participation extraordinaire, il est peu probable que le vote anticipé de cette année corresponde à celui du second tour de l’année dernière entre Warnock et le républicain sortant, Kelly Loeffler.

De plus, les républicains ont présenté un candidat singulièrement offensant à Walker, un homme inapte à un poste électif, une caricature ambulante de la compétence et de l’excellence des Noirs, comme si les candidats noirs étaient interchangeables, quels que soient leurs réalisations et leurs compétences.

Pendant tout le temps où j’ai fait la queue, je n’arrêtais pas de penser à la façon dont l’attente aurait été impossible pour quelqu’un aux prises avec des soins aux enfants ou aux personnes âgées, ou quelqu’un dont le travail – ou les emplois – ne permettrait pas une si longue pause au milieu du jour.

De plus, j’ai voté par une journée anormalement chaude. Qu’en est-il de ceux dont la seule possibilité de voter pourrait être un jour de pluie ou de froid ? La file d’attente à mon bureau de vote était à l’extérieur pendant 90 % du temps que j’ai attendu.