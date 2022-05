Avis | Les écrans tactiles dans les voitures résolvent un problème que nous n’avions pas

La seule différence est maintenant que les preuves des effets des écrans lumineux sur la sécurité automobile sont accablantes. En 2017, la Fondation AAA pour la sécurité routière a découvert que l’exécution de tâches sur l’écran d’une voiture détournait l’attention du conducteur de la route pendant plus de 40 secondes. (Un récapitulatif complet des problèmes de sécurité peut être trouvé ici.) Avec l’augmentation du nombre de décès sur la route au cours des dernières années et sans véritable plan pour rendre les écrans moins gênants, nous semblons être entrés dans le type d’acquiescement brutal qui est courant dans l’ère de la technologie – les constructeurs automobiles continueront à installer des écrans plus grands et plus compliqués dans les voitures sans trop penser à la sécurité ou même à la fonctionnalité, et nous, les consommateurs, continuerons à les acheter.

Ce processus dans lequel la technologie prolifère sans raison particulière a été décrit, en partie, par l’écrivain Evgeny Morozov dans ses traités sur le “solutionnisme”, qu’il définit comme “une pathologie intellectuelle qui reconnaît les problèmes comme des problèmes basés sur un seul critère : s’ils sont « résolubles » avec une solution technologique agréable et propre à notre disposition. » Les entreprises, portées par la concurrence, vont parfois même inventer des problèmes qui n’existent pas, en l’occurrence l’absence d’un écran géant qui reflète plus ou moins votre téléphone.

Rien ne justifie le passage des boutons, interrupteurs et boutons aux écrans tactiles. Nous avons été conditionnés, en partie par l’esthétique de conception de l’iPhone d’Apple, à croire que chaque produit suivra inévitablement une courbe d’évolution depuis ce qu’il est aujourd’hui jusqu’à sa fin éventuelle en tant qu’écran plat et lumineux qui diffuse des épisodes de “Ted Lasso” à la demande. Une fois que l’écran, lui-même, est devenu normalisé et qu’il n’y a presque plus de moyens de s’améliorer, la prochaine étape consiste simplement à l’agrandir. La nouvelle Cadillac Lyriq, par exemple, est livrée avec un écran tactile de 33 pouces, qui est nettement plus grand que les téléviseurs que la plupart d’entre nous avons grandi en regardant.

Les incitations des constructeurs automobiles sont assez claires : les écrans tactiles sont moins chers que la conception et l’installation d’un panneau mécanique. Et étant donné que la plupart des voitures d’aujourd’hui sont fiables, accompagnées de longues garanties et d’une gamme de caractéristiques pour la plupart uniformes, un grand écran devient un moyen pour une marque automobile de se distinguer de ses concurrents, en particulier dans la salle d’exposition avant que les acheteurs potentiels n’aient la possibilité de vraiment s’immerger dans à quel point l’écran sera ennuyeux.

Je ne vois pas de meilleure façon de décrire la frustration du consommateur moderne que d’acheter une voiture avec une caractéristique qui vous rend moins sûr, n’améliore pas votre expérience de conduite de manière significative, fait économiser de l’argent au fabricant et vous est vendue comme une avancée nécessaire dans la “connectivité” car elle vous relie à toutes les autres choses inutiles que vous faites tous les jours sur votre téléphone.

Nous ne pourrons peut-être pas empêcher les constructeurs automobiles d’installer ces écrans de plus en plus gigantesques, mais je voudrais présenter une solution au seul vrai “problème” que ces écrans géants ont résolu : comment regardez-vous votre application de cartes en conduisant ? Achetez l’un de ces supports à 9 $ qui se fixe au tableau de bord de votre voiture et placez-y votre téléphone. De cette façon, vous pouvez activer votre application Maps pendant que vous conduisez et la garder au niveau des yeux.