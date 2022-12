Avis | Les dieux ne saignent pas. Trump saigne.

Mais il y a eu une conséquence imprévue : en se vantant de rendre leurs processus électoraux plus sûrs, les républicains ont enlevé toute latitude qu’ils avaient pour mentir sur le vol d’élections lorsqu’ils ont perdu.

Et, à mi-mandat, ils ont perdu certaines courses majeures, y compris dans les États qui avaient mis en œuvre les lois électorales les plus régressives, comme la Géorgie et l’Arizona, où les démocrates ont facilement envoyé les candidats oints de Trump. Il n’y avait aucun moyen de se soustraire à la vérité dévastatrice du cycle : la marque Trump était trop ternie et toxique pour gagner dans de nombreux États du champ de bataille. Il n’était plus capable de défier la gravité politique.

Dans le même temps, les pertes juridiques de Trump augmentent alors que de multiples enquêtes se referment sur lui. L’homme que beaucoup avaient comparé au téflon commence à ressembler davantage à du papier tue-mouches.

Là où certains républicains voyaient autrefois l’invincibilité, ils sentent maintenant la faiblesse et les blessures. Et dans la mentalité de meute des politiques, c’est le moment où ils sont le plus susceptibles de se retourner contre lui.