Avis | Les démocrates peuvent-ils éviter un anéantissement à mi-parcours ?

Les démocrates traditionnels ont historiquement traité l’avortement comme une question de division qu’il vaut mieux laisser à la périphérie de leur stratégie de campagne. (Biden lui-même n’a prononcé le mot «avortement» que plus d’un an après le début de sa présidence.) Mais cette saison électorale, certains démocrates font activement campagne sur la question, pariant que l’abrogation par la Cour suprême du droit constitutionnel à l’avortement pourrait provoquer une contrecoup des électeurs. En Géorgie, par exemple, Stacey Abrams, la candidate démocrate de l’État au poste de gouverneur, a commencé à lancer des appels directs aux électeurs changeants et à présenter son adversaire, le gouverneur sortant, Brian Kemp, comme l’esprit derrière l’une des lois sur l’avortement les plus extrêmes du pays, qui interdit l’avortement après la sixième semaine de grossesse.

De même, la sénatrice Maggie Hassan, une démocrate qui est candidate à la réélection dans le New Hampshire « notoirement swingy », s’est penchée sur la question. “Je me battrai et je ne reculerai jamais”, a-t-elle déclaré dans une publicité télévisée de juin évoquant la possibilité d’une interdiction nationale de l’avortement. « Protéger nos libertés individuelles n’est pas seulement ce qui est juste pour le New Hampshire. C’est ce qui fait de nous le New Hampshire.

La question de savoir si cette stratégie finira par se répercuter au profit des démocrates reste une question ouverte. Depuis que le tribunal a annulé Roe contre Wade, la plupart des sondages ont montré un changement d’environ trois points dans la direction des démocrates sur le bulletin de vote générique, qui demande si les électeurs préféreraient que les démocrates ou les républicains contrôlent le Congrès, par rapport aux sondages des mêmes sondeurs avant. la décision est tombée.

Mais certains sont sceptiques sur le fait que le changement durera jusqu’en novembre ou s’avérera suffisamment important pour renverser la tendance électorale. « Est-ce que ça a un effet ? Absolument », a déclaré Chuck Rocha, un stratège démocrate, au Times. « Cela change-t-il fondamentalement le paysage ? Non. Pas lors d’une élection hors année, lorsque le taux d’approbation de votre président est inférieur à 40 % et que l’essence coûte 5 $ le gallon.

Que regarder

Inflation: Selon le sondage Times/Siena College, 78 % des électeurs affirment que l’inflation sera « extrêmement importante » lorsqu’ils se rendront aux urnes. “C’est une chose très négative politiquement pour les démocrates”, a déclaré Jason Furman, économiste à l’Université de Harvard et ancien conseiller économique de l’administration Obama. “Je suppose que les opinions négatives sur l’inflation sont si profondément ancrées que rien ne peut changer dans les prochains mois pour les changer.”

À moins, bien sûr, qu’ils ne s’aggravent : les républicains saisissent les craintes d’une hausse des prix dans les publicités de campagne, qui, selon les économistes, pourraient pousser les prix encore plus haut en enracinant les attentes inflationnistes.