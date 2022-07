Avis | Les démocrates peuvent gagner s’ils adoptent la politique de la peur

Pour répondre à l’urgence du moment et sauver leur emprise ténue et souvent inexistante sur le Sénat, les démocrates doivent parler de cet avenir, en donnant aux électeurs de tout le pays, en tous état, une raison de voter. Des vies sont en jeu. Dans le même temps, les dirigeants démocrates doivent comprendre que la politique de la peur peut fonctionner dans les deux sens.

Débat d’opinion

Les démocrates feront-ils face à un anéantissement à mi-mandat ?

Le parti doit effrayer les électeurs et montrer qu’eux aussi ont peur : peur des électeurs eux-mêmes. Les politiciens démocrates ont regardé les républicains faire reculer le droit à l’avortement pendant des décennies – et lorsque Roe est tombé, ils n’avaient aucun plan. Maintenant, ils doivent démontrer qu’ils sont prêts à se mettre à la merci de ceux qu’ils ont échoués – en faisant des promesses précises et en faisant savoir aux électeurs que s’ils échouent à nouveau, ce sera plus qu’une opportunité de collecte de fonds. Ce sera un règlement de comptes.

Les politiciens n’ont jamais hésité à faire des promesses de campagne, mais les républicains sont meilleurs pour créer les circonstances permettant aux électeurs de se venger. L’engagement de protection des contribuables de Grover Norquist a dominé des centaines de candidats républicains pendant plus d’une décennie. Pour le GOP, l’engagement était un excellent moyen de synchroniser les intérêts des très riches et la tendance antigouvernementale provocante de la classe moyenne blanche, et la clé pour le faire fonctionner, aussi longtemps qu’il l’a fait, a été simple : laisser les électeurs savent qu’ils s’attendent à être tenus responsables. Si les élus renoncent à l’engagement fiscal, les électeurs ont une raison précise de les renvoyer chez eux, et les politiciens n’ont aucune excuse.

Une promesse de protéger les droits à l’avortement n’aurait pas le même type de réseau financier que la promesse fiscale. Mais cela aurait le même poids émotionnel et politique. En fin de compte, tous les politiciens doivent répondre de leurs dossiers.