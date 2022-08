Avis | Les démocrates gâchent-ils leur communication avec les électeurs ?

Allan Hubbard

Everett, Wash.

Pour l’éditeur:

L’herbe n’est pas plus verte de l’autre côté de l’allée. Mon dossier de courrier indésirable regorge de visions tout aussi apocalyptiques de ce que la troïka « Biden/Pelosi/Schumer » infligera à l’Amérique si les républicains n’accédaient pas au pouvoir du Congrès en novembre. Il est assez facile de cliquer sur “supprimer”.

Ce qui est plus préoccupant (pour les électeurs rouges et bleus), c’est qu’aucun de ces appels désespérés et destructeurs ne concerne autre chose que de l’argent. Aucune information sur la façon de s’impliquer davantage dans le processus. Aucun lien vers des discussions plus impartiales sur les problèmes. Juste une diabolisation injustifiée de certains de nos concitoyens via des adjectifs en gras et beaucoup de points d’exclamation. Nous pouvons faire mieux.

Peter J.Pitts

New York

Pour l’éditeur:

Enfouis dans le ton malheureux de l’essai de l’invité, il y a de nombreux points sur lesquels nous pouvons nous mettre d’accord. Les conversations locales sur les élections sont extrêmement puissantes et renforcent notre démocratie. C’est cependant une fausse dichotomie de dire qu’il faut choisir entre ces importants efforts locaux et la participation d’autres militants aux techniques de mobilisation des électeurs à distance. Nous pouvons et devons faire les deux.

Lara Putnam et Micah L. Sifry ont choisi une étude faisant état d’un impact négatif de l’envoi de cartes postales aux électeurs. Cependant, de nombreuses autres études montrent un impact positif compris entre 0,4 et 2 %. Bien qu’il s’agisse de petits impacts, ils sont suffisants pour faire la différence lors d’élections serrées.

Les campagnes n’ont généralement pas la capacité de frapper à toutes les portes, en particulier dans les zones rurales. Tous les électeurs ne seront pas chez eux lorsqu’un solliciteur se présentera, et tous ne répondront pas à un appel téléphonique. Une approche globale aide à garantir qu’autant de personnes que possible participent à notre démocratie.