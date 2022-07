Avis | Les démocrates devraient déclarer une journée du droit à l’avortement

La Maison Blanche, pour sa défense, tente d’être réaliste sur certaines des limites légales et législatives de la présidence. (La vice-présidente Kamala Harris, pour sa part, a annoncé que la Maison Blanche ne discutait pas de la proposition de terres fédérales d’Ocasio-Cortez et de Warren.) Mais ce qui est particulièrement affligeant, c’est que la Maison Blanche semble plus intéressée à jouer la défense contre l’aile gauche de le Parti démocrate que de se confronter au programme militant de l’actuelle Cour suprême.

On ne sait pas quelle pourrait être la stratégie politique de la Maison Blanche à ce stade. Le week-end dernier, un responsable a déclaré: «L’objectif de Joe Biden en répondant à Dobbs n’est pas de satisfaire certains militants qui ont toujours été en décalage avec le courant dominant du Parti démocrate. Il s’agit d’apporter de l’aide aux femmes en danger et de constituer une large coalition pour défendre le droit des femmes de choisir maintenant, tout comme il a réuni une telle coalition pour gagner lors de la campagne de 2020. »

Pour les besoins de la discussion, supposons que toutes les préoccupations de l’administration Biden sont réelles. Disons qu’il y a un nombre important de modérés dans des États cruciaux qui seront effrayés par un parti démocrate qui prend des mesures audacieuses sur l’un de ses problèmes fondamentaux ; disons que toute perte à la Chambre, au Sénat ou à la présidence conduira à un régime minoritaire complet dans ce pays et à l’adoption d’un large éventail de politiques qui effaceront tout, de la réglementation environnementale au mariage homosexuel et toute dissidence publique qui pourrait empiéter sur une vision très étroite et nativiste du patriotisme. Et disons même que sur de nombreuses questions, comme le financement de la police et l’annulation des prêts étudiants, les progressistes se font des illusions sur la popularité de leurs propositions, ce qui, à son tour, les rend inconscients du préjudice politique potentiel. Même si toutes ces choses sont vraies, le droit à l’avortement est la seule question sur laquelle les démocrates devraient se battre – sondage après sondage montre qu’une majorité significative d’Américains, en particulier de femmes, s’opposent au renversement de Roe. C’est le moment idéal pour que l’administration sorte de sa position défensive.

Si l’administration Biden continue de lever les bras et de dire qu’il n’y a rien à faire et que les seules personnes qui exigent une action sont des militants « décalés », ils enverront le message que cette situation politique actuelle – un président démocrate, un Democrat House, le bord le plus étroit possible au Sénat et une Cour suprême militante de droite – ne peuvent vraiment donner aucune action sur quoi que ce soit, de peur de s’aliéner les électeurs swing.

Compte tenu des sombres perspectives des démocrates à mi-mandat, lorsque la Chambre sera probablement perdue et que le contrôle du Sénat reste un défi, il n’y a pas de prévisions claires quant au moment où les démocrates se libéreront de cette situation. Rien n’indique non plus que la Cour suprême mettra fin à ce que beaucoup considèrent comme une séquence d’activistes de droite. Qu’est-ce qui pourrait briser cette stase ? Quelle est la théorie du changement des dirigeants démocrates autre que de tenir bon alors que la cote d’approbation de leur président se situe à 33%, 64% des électeurs démocrates déclarant qu’ils “préféreraient un nouveau porte-drapeau”, selon un récent New York Times / Sondage du Collège de Sienne ?

Cette proposition, je l’avoue, va à l’encontre de beaucoup de mes instincts politiques. La protestation, par définition, devrait être oppositionnelle et principalement dirigée contre l’État, qui dans ce cas comprend toujours le président et les dirigeants démocrates qui dirigent désormais la Chambre et le Sénat. Les grands rassemblements, en particulier ceux approuvés par ce que certains pourraient appeler « les autorités », ne font souvent pas grand-chose pour changer la politique ou même pousser les politiciens à adopter des lois. La Marche des femmes de 2017, qui a attiré entre trois et cinq millions de personnes aux États-Unis dans les rues dans une répudiation massive quoique vague de Donald Trump, a également été embourbée par des luttes intestines entre ses organisateurs et n’a pas réussi à capitaliser sur sa participation impressionnante.