Avis | Les courtisans de Trump et les audiences du 6 janvier

M. Barr a souligné au comité à quel point il trouvait frustrant les pouvoirs de déni et d’illusion de son ancien patron. À la seconde où vous avez fini de démystifier une affirmation ridicule, se souvient-il, M. Trump passerait simplement à la suivante. « Il n’y a jamais eu d’indication d’intérêt pour les faits réels », a-t-il dit, notant qu’il était devenu « quelque peu démoralisé » par le comportement de M. Trump, pensant que « s’il croit vraiment à ce genre de choses », alors « il est devenu détaché ». de la réalité.

Lorsque M. Barr a déclaré à l’Associated Press qu’il n’y avait aucun signe de fraude systématique, M. Trump l’a pris aussi bien que prévu. « C’est, vous savez, en train de me tuer », se souvient M. Barr, lui disant un M. Trump furieux. « Vous devez avoir dit cela parce que vous détestez Trump. Vous détestez Trump.

Et pourtant, malgré tout ce dont il a été témoin – le mépris de M. Trump pour la vérité, ses machinations antidémocratiques, son instabilité émotionnelle et sa compréhension peut-être défaillante de la réalité – M. Barr a déclaré publiquement qu’il voterait à nouveau pour l’ancien président s’il obtenait le Nomination républicaine en 2024.

Et c’est là que réside la pourriture au cœur de Team Chicken. Ces normes ont trouvé les mensonges et les complots de M. Trump suffisamment dérangeants pour vouloir éviter de se tenir trop près, de peur qu’ils ne soient éclaboussés. Mais ils ne s’en soucient pas assez pour prendre une position ferme et soutenue en défense de la démocratie – pour indiquer clairement que les efforts continus de l’ancien président pour frauder le peuple américain et son attaque contre notre système électoral sont inacceptables. Ce n’est pas inacceptable dans une bouche farineuse, « Oh, eh bien, je préférerais que quelqu’un d’autre dirige la fête, mais je le soutiendrai si cela se résume à ça », mais vraiment inacceptable, comme dans, « J’ai vu ça homme de près, et il devrait être disqualifié pour occuper à nouveau de hautes fonctions. Déjà. »

M. Barr, M. Stepien et leurs semblables reconnaissent qu’ils ont enflammé leur réputation professionnelle et éthique en rejoignant le cirque de M. Trump. Ils cherchent maintenant à réhabiliter leurs marques. Ils veulent du crédit, peut-être même des remerciements, pour avoir refusé de franchir certaines lignes. Et pourtant, trop de gens restent prêts à soutenir M. Trump et sa politique corrosive, lui permettant et l’enhardissant de dépasser des lignes encore plus effrayantes à l’avenir.