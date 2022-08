Avis | Les Chinois ne reconnaissent plus l’Amérique qu’ils admiraient autrefois

Pour être clair : la Chine doit aussi changer. Elle doit être plus ouverte au dialogue avec les États-Unis, s’abstenir d’utiliser les problèmes américains comme excuse pour ralentir les réformes et répondre plus calmement et de manière plus constructive aux critiques américaines sur des sujets tels que la politique commerciale et les droits de l’homme.

Mais bien que nous ne jouissions pas des mêmes droits que les Américains, beaucoup en Chine apprécient notre situation actuelle.

À la fin des années 1970, la Chine était épuisée et traumatisée par la destruction et les difficultés causées par la Révolution culturelle, qui nous a presque détruits. Deng Xiaoping a lancé des réformes qui ont apporté la stabilité et aidé à sortir 800 millions de personnes de la pauvreté. Nous avons obtenu des augmentations spectaculaires des revenus et de l’espérance de vie et nous sommes restés à l’écart des guerres étrangères. Des réglementations strictes sur les armes à feu nous permettent de marcher dans n’importe quelle rue du pays la nuit sans craindre de se blesser. Lorsque nous regardons l’énorme bilan de la pandémie aux États-Unis, la violence armée, les divisions politiques et l’attaque contre le Capitole américain, cela ne fait que rappeler aux Chinois notre propre passé chaotique que nous avons laissé derrière nous.

Rien de tout cela n’est destiné à se réjouir des problèmes de l’Amérique ; des États-Unis forts, stables et responsables sont bons pour le monde. La Chine a encore beaucoup à apprendre de l’Amérique, et nous avons beaucoup en commun. Nous conduisons des Ford et des Tesla de fabrication chinoise, nous nous lavons les cheveux avec les shampoings Procter & Gamble et sirotons du café chez Starbucks. Résoudre certains des plus grands problèmes de la planète exige que nous travaillions ensemble.

Mais cela ne signifie pas suivre l’Amérique par-dessus la falaise.