Avis | Les cartes de redécoupage Gerrymandered sont devenues la norme

La mosaïque de litiges et de résultats différents à travers le pays ne fait que renforcer les arguments en faveur d’une norme nationale, qui n’est nulle part en vue. C’est une situation exaspérante sans solution apparente – jusqu’à ce que vous élargissiez l’objectif et regardiez la structure plus large du gouvernement américain. Lorsque vous le faites, il devient clair que le gerrymandering partisan extrême est plus un symptôme qu’une cause de l’effondrement démocratique. Le plus gros problème est que la façon dont nous avons conçu notre système de représentation politique encourage les éléments les pires et les plus extrêmes de notre politique.