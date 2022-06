Avis | “Les capital-risqueurs vont se transformer en capitalistes vautours” et autres prédictions d’Andrew Ross Sorkin

Les actions chutent, l’inflation monte en flèche et les taux d’intérêt grimpent – il est clair que l’économie américaine a connu des turbulences. Et pourtant, le président Biden affirme qu’une récession n’est “pas inévitable”. Andrew Ross Sorkin, fondateur et rédacteur en chef de DealBook au New York Times, s’est entretenu avec Kara Swisher pour déballer nos problèmes économiques, prédire ce qui se passera ensuite et diagnostiquer ce que Washington aurait pu faire différemment.

Dans cette conversation, ils expliquent comment la pandémie a mis en évidence notre dépendance économique vis-à-vis de la Chine et a contribué à ouvrir la voie à la fois à un boom de la cryptographie et au marché baissier qui a suivi. Ils décomposent l’avenir des entreprises de Netflix et Disney à Coinbase et Twitter, et discutent de la question de savoir si les employés militants continueront à exercer le pouvoir avec leurs employeurs. Et Andrew aide à expliquer pourquoi les billets d’avion sont si chers.