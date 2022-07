Avis | Les buts délirants de Poutine dans la guerre de la Russie contre l’Ukraine

L’objectif le plus petit, le plus pragmatique et le plus réalisable concerne les ambitions territoriales de la Russie en Ukraine. N’ayant pas réussi à avancer beaucoup plus loin sur le territoire ukrainien depuis les premiers jours de la guerre, la Russie a rapidement revu à la baisse ses ambitions, renonçant à l’idée de prendre Kyiv. L’objectif actuel, plus réaliste, semble être le contrôle des régions de Donetsk et de Louhansk – que le Kremlin se voit atteindre en peu de temps, un point de vue apparemment justifié par la prise effective de la région de Louhansk par les forces russes – et le corridor terrestre qui accès sécurisé à la Crimée.

Pour cet objectif, d’un poids géopolitique minimal pour le Kremlin, M. Poutine semble croire que le temps est de son côté. Vous pouvez voir pourquoi. Le soutien militaire occidental a montré ses limites, tandis que Washington a signalé qu’il n’était pas prêt à risquer d’invoquer la colère de M. Poutine en franchissant les lignes rouges. Ses menaces antérieures de recourir aux armes nucléaires semblent avoir été entendues : l’Occident n’interviendra pas directement, ni n’aidera l’Ukraine à un point qui pourrait conduire à une défaite militaire russe. Aujourd’hui, malgré toutes les protestations du contraire, la sagesse conventionnelle en Occident est que l’Ukraine ne pourra pas reconquérir les zones occupées par les troupes russes. Le Kremlin semble croire que tôt ou tard l’Occident abandonnera complètement cette idée. L’est de l’Ukraine serait alors effectivement sous contrôle russe.

Le prochain objectif semble être de forcer Kyiv à capituler. Il ne s’agit pas des territoires occupés ; il s’agit de l’avenir du territoire restant de l’Ukraine – quelque chose qui a beaucoup plus d’importance géopolitique. Concrètement, la capitulation signifierait que Kyiv accepte les exigences russes qui pourraient se résumer à la « désukrainisation » et à la « russification » du pays. Cela impliquerait de criminaliser le soutien aux héros nationaux, de renommer les rues, de réécrire les livres d’histoire et de garantir à la population russophone une position dominante dans l’éducation et la culture. Le but, en somme, serait de priver l’Ukraine du droit de construire sa propre nation. Le gouvernement serait remplacé, les élites purgées et la coopération avec l’Occident annulée.

Ce deuxième but semble fantastique, bien sûr. Mais pour M. Poutine, c’est aussi apparemment inévitable, bien que cela puisse prendre plus de temps à réaliser. Dans un à deux ans, au bout desquels le Kremlin s’attend à ce que l’Ukraine soit épuisée par la guerre, incapable de fonctionner normalement et profondément démoralisée, les conditions de la capitulation mûriront. À ce stade, le calcul du Kremlin semble être que l’élite se divisera et qu’une opposition favorable à la paix se rassemblera pour évincer l’administration Zelensky, cherchant à mettre fin à la guerre. Il n’y aurait pas besoin pour la Russie de s’emparer militairement de Kyiv ; il tomberait de lui-même. M. Poutine ne voit apparemment rien qui puisse l’empêcher.