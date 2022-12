Avis | Les bouffonneries d’Elon Musk sur Twitter nuisent à la marque de Tesla

Puis, inexplicablement, Musk s’est tourné vers Twitter et a poussé Tesla d’une falaise. Cette année, alors qu’il vendait des dizaines de milliards de dollars d’actions Tesla pour financer l’accord Twitter et semblait miser sa réputation sur l’apprivoisement des querelles qui secouaient l’un des endroits les plus controversés en ligne, les actions de Tesla ont chuté de plus de 60 %. Son effondrement est plus profond que celui de la plupart de ses rivaux et bien plus que celui du S&P 500, qui est en baisse d’environ 19 % pour l’année.

Tous les problèmes de Tesla ne sont pas dus à Musk. Comme d’autres fabricants mondiaux, la société a dû faire face à des retards de production liés à Covid en Chine. Il a eu du mal à augmenter la production dans ses nouvelles installations à Austin, au Texas et à Berlin. Les augmentations régulières des taux d’intérêt de la Réserve fédérale et la perspective imminente d’une récession ont également freiné la fortune de Tesla. Sur Twitter, Musk a blâmé à plusieurs reprises la Fed pour l’évanouissement des actions de Tesla.

Mais les analystes et les investisseurs à qui j’ai parlé ont dit qu’il s’agissait de problèmes secondaires. “Tesla est Musk et Musk est Tesla”, a déclaré Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities qui suit Tesla. Contrairement à presque tous les autres constructeurs automobiles, Tesla ne dépense presque rien en publicité. Musk est et a longtemps été le seul distributeur et évangéliste en chef de l’entreprise, la principale force motrice du désir mondial d’acheter Teslas. Ainsi, toute modification de la position culturelle de Musk affectera également la position de l’entreprise. Le temps passé par Musk à diriger Twitter a été “une destruction massive de la marque pour Musk et pour Tesla”, a déclaré Ives.

Il n’est pas impossible pour Tesla de se débarrasser de ces problèmes. Musk s’est engagé à quitter son poste de directeur général de Twitter dès qu’il trouvera un remplaçant. Ives et Gerber m’ont dit que si cela se produisait relativement rapidement et que Musk devenait d’une manière ou d’une autre discipliné pour éviter les positions polarisantes en ligne, Tesla pourrait rapidement retrouver son ancienne gloire.

Tesla bénéficie toujours de certains avantages par rapport à ses rivaux, en particulier son réseau de plus de 40 000 chargeurs à travers le monde, ce qui rend Teslas plus facile à recharger que les autres véhicules électriques. Mais le gouvernement fédéral prévoit de dépenser des milliards pour installer des chargeurs à travers le pays, érodant très probablement l’avance de Tesla. (Tesla a ouvert ses chargeurs en Europe aux voitures fabriquées par d’autres constructeurs automobiles ; elle a annoncé son intention de le faire également en Amérique du Nord.)

Colin Rusch, analyste de la société d’investissement Oppenheimer & Co., a souligné que Tesla bénéficie également d’une avance de plusieurs années sur certaines technologies de véhicules électriques. Il a beaucoup investi dans la conception de batteries avancées et des processus de fabrication plus efficaces, des domaines dans lesquels ses rivaux ne font que commencer. Pourtant, Rusch a récemment revu à la baisse ses attentes concernant le cours de l’action de Tesla, citant un sentiment de plus en plus négatif envers Musk.