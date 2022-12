Avis | Les bouffonneries d’Elon Musk nuisent à la marque à tendance démocrate de Tesla

Donc, oui, il y a beaucoup de Teslas à Westchester, presque pas à Steuben. Dans une certaine mesure, cela peut refléter le fait que les habitants de Westchester ont plus de revenus. Mais malgré ce que vous entendez parfois sur les partis inversant les rôles de classe ces derniers temps, les Américains avec des revenus supérieurs à 100 000 $ votent toujours républicain avec une marge assez large. Ce qui s’est inversé, c’est la fracture éducative : les diplômés universitaires sont devenus un bloc démocrate, ce qui soutient l’idée que ce que nous pourrions appeler la fracture Tesla est également liée à la guerre culturelle. Et Westchester a beaucoup plus de diplômés universitaires que Steuben.

Tesla est donc une marque dont la clientèle se compose en grande partie de riches libéraux culturels qui ont été attirés en partie par la personnalité perçue d’Elon Musk. Compte tenu de tout cela, l’adhésion publique de Musk aux théories du complot de MAGA est un geste marketing presque inconcevablement mauvais, pratiquement conçu pour aliéner ses principaux acheteurs. Ce qui se passe?

Dans une large mesure, Musk peut simplement révéler qui il a toujours été – en gros, un oligarque technologique typique. En général, les instincts autoritaires et le mépris pour les petites gens sont beaucoup plus répandus parmi l’élite de la Silicon Valley que les gens ne le pensaient lorsque la technologie de l’information était encore cool.

Même parmi sa classe, cependant, Musk se distingue par son manque de contrôle des impulsions. C’était évident, si vous y prêtiez attention, bien avant qu’il n’achète Twitter. Plus de quatre ans se sont écoulés depuis qu’il a traité un sauveteur de caverne qui a rejeté l’offre de Musk d’un mini-sous-marin de “pédo”.

De plus, le comportement de Musk devient encore plus bizarre. (Une de mes lignes préférées est que les gens s’aggravent en vieillissant parce qu’ils deviennent plus comme eux-mêmes.) Depuis quand les capitaines d’industrie répondent-ils aux critiques aléatoires en se moquant de leurs anatomies imaginaires ?

Maintenant, comme je l’ai écrit dans ma dernière newsletter, Tesla se dirigeait probablement vers une chute, même si Musk était celui que ses fans imaginaient qu’il était ; l’économie du secteur des véhicules électriques n’est tout simplement pas propice à une domination du marché à long terme. Mais Musk aurait peut-être pu repousser le jour du jugement, au moins pour un temps, s’il avait réussi à cacher un peu plus longtemps qui il était à ses meilleurs clients.