Avis | Les blockchains, à quoi servent-elles ?

Il y a un an, Bitcoin et d’autres crypto-monnaies se vendaient à des prix records, avec une valeur marchande combinée d’environ 3 000 milliards de dollars ; des publicités sur papier glacé mettant en vedette des célébrités – le plus tristement célèbre « Fortune Favors the Brave » de Matt Damon – ont rempli les ondes. Les politiciens, y compris, hélas, le maire de New York, se sont précipités pour s’aligner sur ce qui semblait être la chose à venir. Les sceptiques comme le vôtre se sont fait dire que nous n’avions tout simplement pas compris.

Depuis lors, les prix des actifs cryptographiques ont chuté, tandis qu’un nombre croissant d’institutions cryptographiques se sont effondrées au milieu d’allégations de scandale. L’implosion de FTX, qui semble avoir utilisé l’argent des déposants pour tenter de soutenir une société commerciale liée, a fait la une des journaux, mais ce n’est qu’une entrée sur une liste croissante.

Beaucoup de gens disent que nous traversons un “hiver crypto”. Mais cela peut sous-estimer l’affaire. Cela ressemble de plus en plus à Fimbulwinter, l’hiver sans fin qui, dans la mythologie nordique, précède la fin du monde – en l’occurrence le monde de la crypto, pas seulement les crypto-monnaies mais toute l’idée d’organiser la vie économique autour de la fameuse “blockchain”.

Et la vraie question, me semble-t-il, est de savoir pourquoi tant de gens – pas seulement de petits investisseurs naïfs, mais aussi de grands acteurs financiers et commerciaux – ont cru que cette mauvaise idée était la vague du futur.