Avis | Les audiences du Watergate ont saisi une nation. Les audiences du 6 janvier peuvent-elles faire de même ?

La troisième leçon du comité Ervin souligne le vaste gouffre politique entre 1973 et 2022 : les républicains du comité – et du Congrès plus généralement – ​​ont participé de bonne foi aux auditions. Malgré leur affiliation partisane, ils sont entrés dans le processus avec un esprit ouvert. Même le républicain de rang, le sénateur Howard Baker, a vu son opinion changer à mesure que les preuves d’actes répréhensibles s’accumulaient tout au long de l’été. Il a dit, des années après les auditions, qu’au début, il croyait qu’ils étaient « un stratagème politique des démocrates, que cela n’aboutirait à rien », mais au fur et à mesure qu’ils avançaient, « j’ai commencé à comprendre qu’il y avait plus que ça. que je ne le pensais, et plus que je ne l’aimais.

Le collègue du comité républicain de Baker, Lowell Weicker du Connecticut, a été horrifié par ce qu’il a entendu du témoignage de John Dean. Il a déclaré au comité Ervin : « Les républicains ne se cachent pas. Les républicains ne vont pas de l’avant et menacent. Les républicains ne vont pas de l’avant et commettent des actes illégaux. Et, Dieu sait, les républicains ne considèrent pas leurs compatriotes américains comme des ennemis à harceler.

C’est ce dernier point qui indique le plus clairement le gouffre entre la politique d’hier et d’aujourd’hui ; tout au long du Watergate, les républicains de la Chambre et du Sénat ont compris qu’ils avaient un rôle important en tant que membres de la branche législative égale pour demander des comptes à la branche exécutive.

Le Watergate est en fin de compte une histoire du fonctionnement du système américain – le ballet délicat des freins et contrepoids constitutionnels travaillant pour traduire en justice un président corrompu et criminel. Mais c’est une histoire qui n’est possible que parce que les républicains, à la fois dirigeants et membres de la base, ont d’abord agi en tant que membres du Congrès et ensuite en tant que partisans.

Aujourd’hui, bien sûr, il y a une dynamique politique très différente à Capitol Hill. Le courage – et l’isolement politique – des deux membres républicains du comité du 6 janvier, Liz Cheney et Adam Kinzinger, et les votes républicains déséquilibrés sur les deux destitutions de M. Trump montrent à quel point il sera difficile de forcer le parti à affronter les actions de ses membres. clairement envie d’ignorer.

Garrett M. Graff est journaliste, historien et auteur, plus récemment, de « Watergate : A New History ».