Avis | Les audiences du 6 janvier ont accéléré l’enquête géorgienne sur Trump

C’est une procureure locale qui, alors qu’elle était démocrate, n’avait pas grand-chose à voir avec l’ancien président jusqu’à ce qu’il commette des crimes présumés dans sa juridiction. Et sa poursuite en 2015 d’un scandale de tricherie impliquant des enseignants d’Atlanta, un groupe traditionnellement démocrate, renforce ses références en matière de poursuite non partisane. Contrairement aux procureurs fédéraux, elle n’est pas non plus gênée par les avis du Bureau du conseiller juridique du ministère de la Justice sur les pouvoirs de la présidence qui peuvent compliquer l’inculpation des présidents actuels ou anciens.

Rien de tout cela ne veut dire qu’elle ne rencontrera pas un examen minutieux extrême. Chacun de ses actes va maintenant être examiné, comme le suggèrent les récents commentaires critiques d’un juge géorgien entendu une requête en récusation de l’enquête Trump. Elle a été déposée par un faux électeur (et de nombreux autres se sont joints plus tard à la motion), sur la base de ce qui semble finalement être une activité de campagne éthiquement acceptable. Pourtant, elle doit procéder avec des précautions supplémentaires à l’avenir.

Sa tâche de procureur ne sera pas facile. Lorsque vous accusez un président, vous avez besoin de plus que la preuve standard hors de tout doute raisonnable ; tu as besoin d’une preuve façon au-delà de tout doute raisonnable. C’est ce que le comité a aidé à fournir, en produisant une montagne de preuves supplémentaires qui auraient pu lui prendre des années à rassembler – si elle avait pu les obtenir.

Par exemple, prenez le témoignage de l’ancien procureur général par intérim Jeffrey Rosen et d’autres témoins sur la tentative de M. Trump de détourner le ministère de la Justice – qui comprenait un effort de Jeffrey Clark pour envoyer une lettre aux responsables de l’État dans les États, y compris la Géorgie, qui prétendait à tort que le ministère de la Justice avait “identifié des préoccupations importantes” qui affecteraient les résultats des élections de l’État.

Ensuite, il y a le stratagème des électeurs bidons. Là encore, le comité est venu en aide à Mme Willis, obtenant le témoignage de Ronna Romney McDaniel, la présidente du Comité national républicain, et d’autres décrivant l’implication personnelle de M. Trump dans le recrutement de faux électeurs dans des États comme la Géorgie. Ce témoignage a directement lié M. Trump au complot que Mme Willis pourrait accuser.

Toute poursuite doit tenir compte de l’intention, et le comité a également obtenu des preuves de l’état d’esprit de M. Trump qui n’auraient peut-être pas été disponibles autrement. Les témoignages d’un éventail de témoins – en particulier les plus proches de M. Trump, comme son ancien procureur général Bill Barr et son ancien avocat à la Maison Blanche Pat Cipollone – ont démontré à la fois que M. Trump avait appris qu’il avait perdu les élections et que, après le 1er décembre. Le 14, lorsque le collège électoral a voté, on lui a dit qu’il n’y avait aucune base légale légitime pour poursuivre son attaque.