Avis | Les arguments en faveur d’un altruisme moins efficace

Si vous voulez être persuadé de l’interprétation positive, ou du moins reculer de l’interprétation négative, je vous conseille de lire le récent essai de Scott Alexander défendant l’altruisme efficace. Ou prenez le récent manifeste longtermiste de MacAskill, « What We Owe the Future », qui travaille très dur – et sincèrement, je l’espère – pour ancrer les inclinations utilitaires du mouvement dans un cadre contraignant de tu-shalt-nots.

De toute évidence, la carrière de Bankman-Fried est maintenant source d’interprétations plus sombres des fondements et de la trajectoire d’EA. Mais contempler tout cela en errant dans le parc d’État de Harkness m’a amené à un ensemble de pensées légèrement différentes – à propos de plus inefficace les raisons de la philanthropie, et sur la contingence ou la providence plutôt que sur le calcul pur comme force pour le bien altruiste.

Je ne suis pas équipé pour évaluer l’intégralité des efforts philanthropiques de la famille Harkness, mais il est clair qu’ils mettaient fortement l’accent sur des causes qui ne passeraient pas avec les versions les plus utilitaires de l’altruisme efficace. Selon la table ronde sur la philanthropie, les trois grandes passions d’Edward Harkness étaient «les beaux-arts, les soins de santé et les meilleurs établissements d’enseignement». Le second a semblé le conduire sur un territoire approuvé par l’EA, via des recherches sur «les causes de l’hypertension, le traitement et la prévention de la pneumonie et les causes de la carie dentaire». Le premier et le troisième, cependant, étaient esthétiquement motivés et intellectuellement élitistes. Comme tout bon nord-est des moyens, Harkness a donné au Metropolitan Museum of Art et à des institutions similaires, et il a été particulièrement impliqué dans la réalisation de dons aux universités d’élite et aux écoles préparatoires – façonnant les systèmes collégiaux et internes qui se sont installés à Yale et Harvard, et influençant la pédagogie de la Phillips Exeter Academy avec un cadeau de plusieurs millions de dollars “qui plafonnait la taille des classes à 12 étudiants, qui devaient tous partager une table commune avec leur instructeur”.

Sans aucun doute, un analyste particulièrement zélé pourrait retracer les avantages des dons médicaux de Harkness en « utilités » positives pour les personnes traitées pour une maladie au cours du siècle dernier. Mais les monuments les plus visibles de sa philanthropie sont de beaux bâtiments, des bibliothèques, des dortoirs et autres, dans les villes et les villes universitaires du nord-est – certains liés à l’art pour l’art, d’autres liés à son intérêt pour la formation appropriée des élites éduquées.

Cet argent a-t-il été gaspillé, par rapport à un idéal « d’efficacité » ? Il est certainement possible qu’il y ait eu un déséquilibre, et Harkness aurait dû dépenser plus pour les pauvres et moins pour le système des collèges résidentiels de l’Ivy League. Mais un monde où les riches sont tous des maximiseurs d’utilité qui ne se soucient pas particulièrement de la beauté, de l’art et des institutions de la haute culture – comme, je le crains, de nombreux virtualistes de la Silicon Valley ne le font pas – ressemble à un monde qui serait beaucoup plus pauvre dans son propre chemin que le nôtre.

Je ne veux pas rendre la question ici aussi simple que de dire que nous avons besoin de plus d’altruisme inefficace. Il y a certainement de la valeur dans une gestion avisée et une analyse coûts-avantages minutieuse. Mais il y a aussi de la valeur dans l’argent dépensé pour des biens qui ne peuvent être quantifiés, et même dans des projets passionnés poursuivis au bord de la folie et au-delà. Il y a une raison pour laquelle tout le monde aime la chanson de Taylor Swift sur un autre membre du clan Harkness – Rebekah, qui s’est mariée dans la fortune familiale et a prodigué une grande partie de la richesse de son défunt mari au parrainage du ballet, devenant un célèbre excentrique, pas exactement un donateur maximisant l’utilité.

Enfin, il y a aussi la façon dont les opportunités altruistes avec lesquelles une personne riche se retrouve peuvent ne pas être celles qu’elle a soigneusement planifiées ou attendues. Une certaine tristesse plane sur le parc d’État de Harkness : le domaine est passé à l’État du Connecticut en partie, on suppose, parce qu’Edward et Mary n’avaient pas d’enfants vivants, ce qui confère à diverses caractéristiques de la propriété une émotion particulière, depuis les salles de jeux dans la voiture. maison au cimetière d’animaux soigneusement entretenu dans le jardin fleuri.