Avis | Les arguments en faveur de la limitation des mandats à la Cour suprême se sont beaucoup améliorés

En termes d’institutions et de structure de représentation politique, cela signifiait des mandats courts (les délégués au Congrès de la Confédération siégeaient pendant un an), des instructions contraignantes pour les législateurs (afin qu’ils ne puissent pas agir trop indépendamment de leurs communautés) et obligatoires ” rotation », ou les limites de mandat.

La rotation obligatoire était particulièrement critique. “Les élections, en particulier des représentants et des conseillers, devraient être annuelles, il n’y a pas dans tout le cercle des sciences une maxime plus infaillible que celle-ci, ‘là où les élections annuelles finissent, là commence l’esclavage'”, écrivait John Adams en 1776, alors que les Britanniques L’Amérique du Nord a éclaté en conflit ouvert. “Ces grands hommes, à cet égard, devraient être une fois par an—’Comme des bulles sur la mer de matière portée, Elles s’élèvent, se brisent, et retournent à cette mer.’ ”

La plupart des constitutions des États de l’époque prévoyaient une rotation obligatoire. La constitution de Pennsylvanie de 1776, par exemple, l’a jugée essentielle pour empêcher “une aristocratie gênante de fonctionnaires bien établis”. La Déclaration des droits du Maryland, rédigée la même année, exigeait une rotation obligatoire de l’exécutif, déclarant qu’« un long séjour dans les premiers départements exécutifs du pouvoir ou de la confiance est dangereux pour la liberté ; une rotation, donc, dans ces départements, est une des meilleures garanties de liberté permanente. Et en vertu des articles de la Confédération, personne ne pouvait servir de délégué au Congrès « pendant plus de trois ans au cours d’un mandat de six ans ».

Malgré ce consensus – si fort que même Alexander Hamilton, le plus aristocratique, l’a approuvé dans un rapport de comité du Congrès de 1782 – il n’y a aucune disposition pour quoi que ce soit comme la rotation obligatoire dans la Constitution fédérale.

Qu’est-il arrivé?

Certaines d’entre elles étaient pratiques. James Madison avait également approuvé la rotation obligatoire dans ce rapport de 1782, mais entre cette date et 1787, il changea d’avis sur la question, en raison de l’instabilité du fragile gouvernement de la Confédération.

Selon le juriste Michael J. Klarman, Madison craignait que la rotation obligatoire ne produise “un changement dans les conseils fédéraux qui ne soit pas favorable à ces arrangements catholiques dont l’harmonie et la stabilité de l’union doivent grandement dépendre”. Madison a également observé que «l’expérience enseigne constamment que les nouveaux membres d’un organisme public ne ressentent pas le respect ou la responsabilité nécessaires pour les actes de leurs prédécesseurs, et qu’un changement de membres et de circonstances s’avère souvent fatal à la cohérence et à la stabilité des mesures publiques. ”

Certaines d’entre elles étaient idéologiques. La Constitution a été écrite pour restreindre l’énergie démocratique et l’agitation populaire dans la république américaine. La indiquer était de mettre une distance substantielle entre les agents fédéraux et les élus et les personnes qu’ils étaient censés servir.