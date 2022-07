Avis | Les arguments contre l’exploitation forestière commerciale dans les forêts sujettes aux incendies de forêt

Lorsque le feu de chêne a balayé plus de 10 000 acres au sud-ouest du parc national de Yosemite le week-end dernier, il a brûlé des forêts où l’exploitation forestière généralisée, y compris l’éclaircie commerciale, s’est accélérée au cours des dernières décennies. Une grande partie de la canopée forestière avait été enlevée, exposant la végétation restante à une lumière solaire plus directe et créant des conditions plus chaudes, plus sèches et plus venteuses qui favorisent la propagation des flammes.

Mais lorsque l’incendie a atteint la zone touchée par l’incendie de Ferguson en 2018, il a ralenti pour brûler environ 1 000 acres par jour. Le feu précédent avait laissé moins de petit bois disponible comme des feuilles sèches, des aiguilles de pin, des brindilles et des jeunes arbres sur le sol de la forêt.

Le public s’est inquiété de la menace que l’incendie d’Oak, qui a brûlé plus de 19 000 acres et est contenu à moins de 50 %, représente pour le célèbre bosquet de séquoias géants de Mariposa à Yosemite. L’un des alliés de l’industrie forestière au Congrès, le représentant Scott Peters, démocrate de Californie, tente d’exploiter les inquiétudes suscitées par les séquoias géants, une espèce qui dépend des incendies de forêt pour se reproduire efficacement, afin de promouvoir une série de mesures radicales d’exploitation forestière commerciale et de réductions environnementales sous l’apparence de la gestion des incendies de forêt.