Avis | Les applications de votre téléphone pourraient savoir que vous êtes enceinte avant de le faire

J’ai abandonné – et je code depuis que je suis adolescent, j’ai un diplôme en programmation informatique, j’ai travaillé dans l’industrie du logiciel et j’ai lu et écrit sur la confidentialité et la technologie pendant toute ma vie d’adulte. J’ai l’impression que des amis avec des profils professionnels similaires ont aussi abandonné.

L’utilisation de téléphones à graver – que vous utilisez et que vous jetez – semble cool mais est difficile dans la pratique. Matt Blaze, un expert de premier plan en matière de sécurité numérique et de cryptage, a déclaré qu’essayer de maintenir un téléphone à graver nécessitait “d’utiliser presque tout ce que je sais sur les systèmes de communication et la sécurité”, et il n’était toujours pas sûr d’avoir complètement échappé à la surveillance et à l’identification.

Et si vous laissiez votre téléphone derrière vous ? Permettez-moi de dire, bonne chance.

Même si vous ne transportez pas d’appareil numérique et n’utilisez que de l’argent liquide, les bases de données biométriques disponibles dans le commerce peuvent effectuer une reconnaissance faciale à grande échelle. Clearview AI affirme avoir plus de 10 milliards d’images de personnes tirées de médias sociaux et d’articles de presse qu’elle vend aux forces de l’ordre et à des entités privées. Compte tenu de l’omniprésence des caméras, il sera bientôt difficile de marcher n’importe où sans être reconnu par algorithme. Même un masque n’est pas une barrière. Les algorithmes peuvent également reconnaître des personnes à partir d’autres attributs. En Chine, la police a utilisé la “reconnaissance de la marche” – en utilisant l’intelligence artificielle pour identifier les personnes par leur façon de marcher et par des caractéristiques corporelles autres que leur visage.

Les protections que vous pensez avoir ne sont peut-être pas aussi étendues que vous le pensez. La confidentialité que la loi fédérale sur la protection de la vie privée en matière de santé prévoit pour les conversations avec un médecin ne s’applique pas toujours aux ordonnances. En 2020, Consumer Reports a révélé que GoodRX, un service populaire de réduction et de coupons sur les médicaments, vendait des informations sur les médicaments que les gens recherchaient ou achetaient à Facebook, Google et d’autres sociétés de marketing de données. GoodRX a dit que cela s’arrêterait, mais il n’y a aucune loi contre eux, ni aucune pharmacie, pour faire cela.

Ces données deviennent une forme de surveillance encore plus puissante lorsqu’elles sont combinées avec d’autres données. Une femme qui mange régulièrement des sushis et qui arrête soudainement ou arrête de prendre Pepto-Bismol ou commence à prendre de la vitamine B6 peut être facilement identifiée comme une personne qui suit les directives de grossesse. Si cette femme n’accouche pas, elle pourrait se retrouver interrogée par la police, qui pourrait penser qu’elle a avorté. (Déjà, dans certains endroits, des femmes qui consultent un médecin après une fausse couche ont signalé avoir été interrogées à cet effet.)

Je n’ai même pas eu accès à toutes les données collectées sur des milliards de personnes par des plateformes technologiques géantes comme Facebook et Google. “Eh bien, ne les utilisez pas”, pourriez-vous dire. Encore une fois, bonne chance.

En 2019, lorsque Kashmir Hill – maintenant journaliste au New York Times – a tenté de supprimer Google de sa vie en ligne, elle l’a trouvé partout. Des applications comme Lyft et Uber, qui s’appuyaient sur Google Maps, et Spotify, qui s’appuyaient sur Google Cloud, ne fonctionneraient pas. Le Times s’est chargé très lentement (en essayant de charger Google Analytics, Google Pay, Google News, Google Ads et un Doubleclick, puis en attendant qu’ils échouent avant de continuer). À la fin de la semaine, ses appareils avaient tenté de communiquer avec les serveurs de Google plus de 100 000 fois. Hill a également essayé cela pour les cinq autres grandes entreprises technologiques et les a également trouvées difficiles à éviter.