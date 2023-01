Avis | Les Américains se disputent l’histoire tandis que les historiens disparaissent

Ces agressions matérielles et idéologiques ont engendré une forte baisse des majors de premier cycle en sciences humaines. Au cours de l’année universitaire 2018-2019, seuls 23 923 diplômés de premier cycle ont obtenu des diplômes en histoire et dans des domaines connexes, ce qui, selon l’AHA, est “en baisse de plus d’un tiers par rapport à 2012 et le plus petit nombre décerné depuis la fin des années 1980”.

Les groupes privés, qui apportaient traditionnellement un soutien financier important aux chercheurs en herbe en sciences humaines, ont compris l’allusion et ont de plus en plus cessé de soutenir les sciences humaines et sociales douces. Le Social Science Research Council a récemment mis fin à son programme International Dissertation Research Fellowship, qui, au cours des 25 dernières années, a financé plus de 1 600 chercheurs explorant les « cultures non américaines » et les « communautés autochtones américaines », déclarant que le programme « a atteint bon nombre des objectifs qu’il avait fixé pour lui-même. La Fondation Ford a également décidé de mettre fin à son programme de bourses de longue date des Académies nationales pour les universitaires historiquement marginalisés afin, a déclaré le président de la fondation, “d’investir plus profondément dans le travail de construction du mouvement”.

C’est la fin de l’histoire. Et les conséquences seront importantes.

Des pans entiers de notre histoire commune ne seront jamais connus parce que personne ne recevra un salaire décent pour les découvrir et les étudier. Il est invraisemblable de s’attendre à ce que des universitaires ayant des emplois précaires proposent des affirmations audacieuses et innovantes sur l’histoire alors qu’ils peuvent facilement être licenciés pour cela. Au lieu de cela, l’histoire sera de plus en plus étudiée par les riches, c’est-à-dire ceux capables de travailler sans être payés. Il est facile de voir comment cela pourrait conduire la recherche historique américaine à adopter un parti pris pro-statu quo. Dans le monde d’aujourd’hui, si vous n’avez pas accès à des réseaux d’élite, à des ressources financières ou aux deux, cela n’a tout simplement aucun sens de poursuivre une carrière dans l’histoire. À l’avenir, l’histoire ne sera pas seulement écrite par les vainqueurs ; il sera également écrit par les nantis.

Si les Américains n’investissent pas sérieusement dans l’histoire et les autres disciplines des sciences humaines, nous encourageons l’ignorance anhistorique sur laquelle repose la réaction. De nombreux politiciens républicains soutiennent les lois sur les «concepts de division» qui tentent de réglementer ce que les professeurs d’université enseignent. Visent-ils une cible facile dans la guerre culturelle ? Peut-être. Mais il est également vrai qu’une éducation en sciences humaines encourage une réflexion qui remet souvent en cause les dogmes xénophobes et racistes. Le progrès dépend de l’étude et de la discussion du passé d’une manière ouverte et informée. Cela est particulièrement vrai à un moment comme le nôtre, où les Américains utilisent l’histoire pour se battre pour savoir quelle vision du pays dominera la politique. S’il n’y a pas d’historiens pour réfléchir de manière significative et précise sur le passé, alors l’ignorance et la haine triompheront à coup sûr.

Sans historiens professionnels, l’enseignement de l’histoire sera de plus en plus entre les mains d’influenceurs des médias sociaux, de hacks partisans et d’autres indifférents à la réalisation d’une compréhension complexe et empiriquement informée du passé. Prenez, par exemple, la série “Killing” de 12 livres de Bill O’Reilly – la série de non-fiction la plus vendue de tous les temps, selon les éditeurs de M. O’Reilly – dont le cadrage même sensationnalise le passé en se concentrant sur ” la mort et la destruction de certains des hommes les plus influents et des nations les plus puissantes de l’histoire de l’humanité. La même chose pourrait être dite à propos de la série “Rush Revere” de Rush Limbaugh pour les jeunes, dans laquelle M. Limbaugh, qui voyage dans le temps et porte un chapeau à trois coins, enseigne “sur certains des Américains les plus exceptionnels”. Ou considérez Twitter, où des débats sur l’histoire éclatent régulièrement – et se transforment tout aussi régulièrement en injures. Si les historiens professionnels appartiennent au passé, il n’y aura plus personne capable de tempérer ces types d’arguments avec une analyse froide et d’apporter un sérieux, une profondeur et une considération réfléchie aux discussions sur qui sont les Américains et qui nous voulons être en tant que nation.

Les Américains doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter la fin de l’histoire. Si nous ne le faisons pas, les exagérations, les demi-vérités et les mensonges éhontés domineront notre imagination historique et rendront impossible la compréhension et l’apprentissage du passé.

Daniel Bessner est professeur agrégé d’études internationales à la Henry M. Jackson School of International Studies de l’Université de Washington et co-animateur du podcast sur les affaires étrangères “American Prestige”.

