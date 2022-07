Avis | Les Américains ont soif de changement, alors préparez-vous à plus d’agitation

Quatrièmement, le roulement générationnel arrive. La gérontocratie boomer qui domine désormais le pouvoir est vouée à la retraite, laissant un vide pour quelque chose de nouveau.

Cinquièmement, les Américains se détachent des deux partis politiques. Beaucoup plus d’Américains se considèrent comme indépendants que ne se considèrent comme démocrates ou républicains, et les indépendants peuvent devenir de plus en plus distincts. Et certaines recherches suggèrent que les indépendants ne sont de plus en plus des membres fermés des deux principaux partis, mais ont également des croyances différentes, ce qui les place entre les partis. Soixante-deux pour cent des Américains pensent qu’un tiers est nécessaire.

Sixièmement, le dégoût du système actuel est élevé. Une majorité d’électeurs américains pensent que notre système de gouvernement ne fonctionne pas, et 58% pensent que notre démocratie a besoin de réformes majeures ou d’une refonte complète. Près de la moitié des jeunes électeurs adultes pensent que voter n’affecte pas le fonctionnement du gouvernement.

Si ces conditions persistent, les primaires présidentielles de 2024 pourraient être sauvages. Bien sûr, des candidats conventionnels comme le républicain Ron DeSantis ou le démocrate Gavin Newsom peuvent se présenter aux nominations. Mais si la soif de changement est aussi forte qu’elle l’est actuellement, le climat favorisera les étrangers non conventionnels, plus ils seront éloignés, mieux ce sera. Ces sortes de candidats excentriques ou inattendus pourraient déclencher une série de balançoires et de déséquilibres qui rendront instables les systèmes de partis existants.